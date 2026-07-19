Los 'taxis-pirata' cazados in fraganti se disparan en el aeropuerto de Barcelona: más de 500 denuncias en seis meses

El aumento sostenido de los visitantes que llegan por el aeropuerto de Barcelona también ha provocado un incremento de la picaresca para canalizar sus desplazamientos. Catalunya cuenta con cerca de 15.000 licencias de taxi, de las que 10.517 corresponden al Área Metropolitana de Barcelona, y 3.981 autorizaciones de VTC interurbanas, de las que un millar disponen también de licencia urbana. Sin embargo, en el aeropuerto los Mossos d'Esquadra también han encontrado vehículos que se dedican a llevar pasajeros sin autorización de ninguno de los dos tipos.

Son los llamados 'taxi-pirata' y generan un grave perjuicio en el sector no únicamente por el intrusismo, sino por la fuerte competitividad con el resto de vehículos de transporte privado. A veces, los más perjudicados son los pasajeros, ya que para evitar un control policial algún conductor de estos taxis sin licencia ha acelerado para fugarse y evitar la denuncia. Recientemente uno circuló de forma temeraria con una familia dentro como pasajeros, según han explicado los Mossos a EL PERIÓDICO.

Las cifras de la policía catalana remarcan esta fuerte subida de los 'taxis-pirata' en el aeropuerto, contra los que pone especial foco desde hace un par de años. En 2025 se interpusieron 747 denuncias y se practicaron 108 inmovilizaciones de vehículos que no podían circular por haber cometido una infracción grave. En lo que llevamos de 2026 los Mossos ya han puesto 529 denuncias y han realizado 100 inmovilizaciones.

200 coches en el punto de mira

El jefe de Tráfico de la Región Metropolitana Sur, el subinspector Marc Patxot, ha explicado que los Mossos disponen de un grupo de trabajo específico que siempre está en el aeropuerto de Barcelona, formado por unos 12 agentes, que "luchan contra el intrusismo en el transporte de viajeros de los vehículos de menos de nueve plazas". Los Mossos prepara controles ad hoc para 'cazar' a estos conductores que no cumplen con la normativa y localizar a los conductores que cometen las infracciones más graves.

En los controles, como el realizado este viernes, que EL PERIÓDICO pudo presenciar, los agentes comprueban la matrícula de los vehículos que paran para saber si disponen de la correspondiente licencia para operar. La cotejan con las bases de datos que tienen creada a partir de denuncias o del análisis que hacen de los lectores de entrada y salida en las terminales del aeropuerto. Los Mossos disponen de una lista con unos 200 vehículos sospechosos de haber cometido infracciones en el aeropuerto y hacen un seguimiento de ellos.

Matrículas clonadas o de quita y pon

El año pasado los Mossos detectaron un incremento de este tipo de 'taxis-pirata' y por eso incrementaron las sanciones. Las multas pueden llegar a los 4.001 euros al circular sin ninguna autorización y el vehículo queda inmovilizado a la espera de que se abone la sanción. Los agentes tramitan la denuncia administrativa correspondiente.

En el aeropuerto el servicio de transporte de viajeros se realiza exclusivamente mediante licencias de taxi oficial del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y autorizaciones VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) gestionadas por la Generalitat. Entre las infracciones están los vehículos que, sin contar con ningún tipo de licencia, se hacen pasar por VTC o los que usan un permiso que no es válido en el aeropuerto.

Control de taxis-pirata de los Mossos en el aeropuerto de Barcelona / Marc Asensio Clupes

"También hay quien clona vehículos, es decir: tiene dos o tres con la misma matrícula y trabajan a la vez aunque sólo disponen de licencia de uno", señala el subinspector. Además, hay conductores que informan de que tienen el coche en el taller y debe operar con otro, pero trabaja con los dos. E incluso quien lleva dos matrículas, la blanca de un coche normal y la azul de un vehículo de transporte privado de pasajeros, y pega la que le interesa encima de la otra con imanes.

250 euros por un trayecto de 39

Desde Mossos se remarca que estos 'taxis-pirata' han generado "un problema muy grave, ya que crea mucha inseguridad". "Son conductores sin formación, el coche va sin el seguro correspondiente y cobran precios abusivos", resumen. En este sentido, remarcan que si hay trayectos de Barcelona al aeropuerto que por el sistema oficial cuestan 39 euros y se ha llegado a cobrar hasta 250 euros.

En este sentido, para poder sancionar, los Mossos necesitan contar con la complicidad de los pasajeros, ya que les deben informar cómo han contratado el transporte, el importe y el trayecto. "Es complejo conseguirlo, por un lado, tenemos la barrera idiomática para comunicarnos con ellos y por otro, siempre van con prisas, ya que les sale el avión", explica el subinspector. En la mayoría de casos, los pasajeros buscan un transporte al aeropuerto por una aplicación o directamente a través de internet, sin fijarse en si se trata o no de 'taxis pirata'.

Los Mossos inmovilizando un taxi-pirata en el aeropuerto de Barcelona / Marc Asensio Clupes

Los Mossos lamentan que los infractores "con una mínima inversión ganan mucho dinero". Les basta con tener un coche, porque no pagan ni las licencias ni los seguros correspondientes obligatorios para este tipo de transporte de pasajeros. Por eso consideran que hay este creciente intrusismo en el sector y han subido tanto los 'taxi-pirata' en el aeropuerto de Barcelona en los últimos años.