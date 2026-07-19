La Generalitat declara 'proyecto de país' al hub de las Tres Xemeneies del Besòs para agilizar tramitaciones y garantizarle potencia energética

El Govern declarará como 'proyecto estratégico de país' el futuro complejo tecnológico Catalunya Media City (CMC), situado en las Tres Xemeneies del Besòs. De tal movimiento se destila una lectura simbólica, que remarca la apuesta de la Generalitat por el ambicioso proyecto de transformación de la antigua central térmica y su entorno en el 'hub' audiovisual, digital y del videojuego referente en el sur de Europa. De hecho, con esas mismas palabras se expresó el president de la Generalitat, Salvador Illa, cuando en abril de 2025 presentó oficialmente el CMC, y lo describió como "un proyecto de país" que debería servir para "proyectar la identidad catalana a través de la industria audiovisual".

Sin embargo, la declaración también comporta efectos concretos de cara al futuro, ya que "permitirá impulsar y agilizar actuaciones clave", como por ejemplo, y especialmente, las relacionadas con el "abastecimiento de energía". Así lo ha confirmado la secretaria general del Departament de Presidència, Eva Giménez, durante una atención a medios de comunicación en que ha detallado que la declaración de 'proyecto estratégico de país" se hará oficial el próximo martes.

La implantación de un complejo tecnológico de tal calibre requiere de una potencia energética elevada, una necesidad que irá aumentando en función del éxito y la capacidad de atracción que tenga el proyecto para las empresas del sector interesadas: "Queremos asegurar que todo aquel que quiera tirar adelante ahí un proyecto disponga de la potencia energética suficiente para hacerlo, y no decirle a nadie que no porque no hay suficiente energía", ha declarado el coordinador de la Comisión Interdepartamental para la Transición Energética del Govern, Daniel Pérez.

Acceso a tramitaciones prioritarias

No en vano, y en palabras del director general del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, "este proyecto también va de captación de talento y generación de empresas, son más de 67.000 metros cuadrados de techo para actividad económica al servicio de las empresas del sector". Las previsiones de la Generalitat cifran en unos 2.000 los profesionales de "alta cualificación" que podrá acoger el futuro complejo empresarial, que a su vez podría generar entre 3.500 y 5.000 puestos de trabajo.

Además, en una iniciativa de tal calibre, la gestión de los tiempos de las administraciones es clave para que el proyecto avance a buen ritmo. Así, la declaración que eleva el interés del CMC a ser 'de país' refuerza que pueda acceder a tramitaciones prioritarias en lo que respecta a los permisos de conexión al flujo eléctrico y capacidad de la red, que se planifican a nivel estatal.

En esta línea, el acuerdo del Govern también dota de apoyo institucional al CMC para que también sea declarado como 'proyecto estratégico de inversión' por parte del Estado en los próximos meses y dentro de lo establecido por el Real Decreto Ley 7/2026. Será entonces, con la declaración definitiva por parte del Gobierno, cuando el proyecto pueda acceder a medidas específicas como por ejemplo la ya mencionada facilitación del acceso y la conexión a infraestructuras eléctricas, pero también a las hidráulicas y de transporte; la coordinación interadministrativa; el acceso preferente a programas de ayudas y fondos públicos; mecanismos de acompañamiento institucional, o el apoyo a los procedimientos autonómicos y locales.

Conexión con Terrassa y Lleida

La trascendencia nacional que adquiere una iniciativa cuando se la declara como 'proyecto de país' se puede determinar si se atiende a la importancia que ha cobrado en los últimos años el proyecto del Biopol de L'Hospitalet de Llobregat ―que recibió tal 'bendición' allá por 2022―, y sobre el que el Govern posa las esperanzas de que, una vez esté en pleno rendimiento, pueda crear unos 50.000 puestos de trabajo. En clave de futuro, hace apenas unas semanas, el Govern también elevó a esa categoría 'de país' a otro ambicioso proyecto, el de la gigafactoría europea de IA en Móra la Nova.

El Catalunya Media City no se circunscribe únicamente a la antigua central térmica, situada en Sant Adrià de Besòs y en el límite con Badalona, sino que conecta esta zona del litoral central con otras localizaciones del país, cuestión que precisamente también ha pesado en la decisión del Govern de elevarlo a 'proyecto estratégico'.

Mantendrá una "articulación funcional" con el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, con el cercano campus Diagonal-Besòs y con "vocación de extender su red territorial" a otras infraestructuras públicas como el Magical Media de Lleida; todo ello con el objetivo de crear un "ecosistema integrado que combine producción audiovisual, innovación digital, actividad empresarial, investigación, transferencia de conocimiento y formación especializada", lista el Govern en un comunicado. En total, el sector audiovisual catalán está formado por prácticamente 4.500 empresas que facturan, anualmente, unos 9.120 millones de euros (un 2,9% del producto interior bruto catalán), y que da empleo a unas 45.000 personas.