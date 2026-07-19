Barcelona retransmitirá en catalán la final del Mundial en la pantalla gigante del Fòrum

La retransmisión de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en la pantalla gigante que el Ayuntamiento de Barcelona instalará en el Fòrum será en catalán. Según ha avanzado RAC1, para seguir el partido se conectará en directo con la retransmisión de La 2Cat, el nuevo canal de RTVE en catalán que se estrenó el pasado mes de septiembre en Catalunya. Hay más municipios en Catalunya, más de 50, en los que se ha apostado por poner pantallas en el espacio público para seguir la final, aunque será el ayuntamiento de turno o los impulsores de la iniciativa los encargados de escoger con qué emisora conectan.

En el caso de la capital catalana, la proyección se ubicará en la Plataforma Marina del Fòrum, con acceso por la calle de Josep Pla con avenida del Litoral. Inicialmente, estaba previsto que se instalara en Les Corts, pero el Ayuntamiento decidió trasladarla para disponer de más aforo ante la gran expectación generada. El partido empieza a las nueve, pero las puertas del recinto abrirán dos horas antes y la espera estará amenizada con música y juegos. El acceso es gratuito, pero con controles. Por motivos de seguridad, no está permitida la entrada de bebidas alcohólicas, latas y botellas de cristal.

Noticias relacionadas

Que se haya apostado por una retransmisión en catalán es una decisión del gobierno municipal de Jaume Collboni. Los socialistas han verbalizado su apuesta por la promoción de la lengua después de que los estudios apunten a un retroceso en su uso en Catalunya, pero especialmente en Barcelona, al tiempo que partidos como ERC y Junts les reprochan que las instituciones no están haciendo lo suficiente. De hecho, el Govern de Salvador Illa aceptó dar continuidad a la conselleria de Política Lingüística que en su día estrenó su antecesor, Pere Aragonès, para tratar de remontar el catalán como lengua de uso habitual.