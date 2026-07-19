El acceso restringido a las terminales de cruceros limita los 'taxi-pirata' pero hipoteca a los taxistas oficiales

La problemática creciente de los 'taxi-pirata' en el aeropuerto de Barcelona es residual en el caso de los cruceros, otra de las principales vías de entrada de turistas de la ciudad. El Moll Adossat, donde se ubican las terminales de cruceros, es un espacio de acceso controlado y con diversas restricciones de entrada y circulación. Este embudo tiene desventajas en materia de congestión viaria, pero ha alejado la picaresca de los 'transfers' sin licencia.

Las condiciones para acceder a las terminales de cruceristas son "muy distintas a las de otras infraestructuras de transporte con amplias zonas públicas y abiertas", ha explicado el Port de Barcelona a EL PERIÓDICO. "Este sistema de control contribuye a limitar la aparición de actividades irregulares y facilita la actuación policial cuando se detectan", defiende.

Los encargados de las tareas de vigilancia y control dentro de esta zona son los agentes de la Policía Portuaria, que también detectan posibles actividades de transporte irregular de pasajeros. En lo que llevamos de 2026 únicamente han denunciado a cuatro vehículos que funcionaban como taxi pero carecían de la correspondiente autorización administrativa. "Los datos disponibles no apuntan a la existencia de una problemática significativa ni generalizada relacionada con este tipo de actividad de transporte irregular en la zona de las terminales de cruceros", señalan fuentes portuarias, que añaden que los agentes hacen "actuaciones puntuales" para detectar servicios no oficiales y posibles incumplimientos de la normativa vigente cuando bajan o suben los viajeros.

El Port también recuerda que Guardia Urbana de Barcelona, policías locales, Mossos d'Esquadra de Trànsit y Policía Portuaria trabajan conjuntamente bajo la dirección del Institut Metropolità del Taxi (IMET) para prevenir y actuar ante posibles irregularidades, ya que son las autoridades competentes para regular este transporte.

Quejas de los taxistas

Pese a que la problemática de los taxis-pirata es puntual en las terminales de cruceros, hay otras que sí preocupan al sector. La asociación Élite Taxi ha denunciado que "acceder a la zona de cruceros de Barcelona se ha convertido en una auténtica odisea". En concreto remarcan que "las retenciones en la Ronda Litoral, con colas de hasta cuatro kilómetros, provocan un colapso permanente que hace imposible prestar un servicio público con unas mínimas garantías".

Por eso consideran que "esta situación es sencillamente insostenible" y denuncian que "no es razonable que un servicio para dejar o recoger pasajeros de un crucero pueda suponer más de dos horas entre la ida, la espera y la salida del puerto". Los representantes de este sindicato, el mayoritario en el sector, mantienen que "ese tiempo perdido hace inviable la jornada de cualquier profesional, reduce drásticamente la rentabilidad y perjudica también a los miles de ciudadanos que esperan un taxi en el resto de Barcelona".

Por eso, Élite Taxi ha abierto un debate interno entre sus asociados sobre "la posibilidad de dejar de prestar servicio en la zona de cruceros mientras no existan unas condiciones mínimas que permitan trabajar con normalidad". "No se trata de una medida contra los cruceristas, sino de una consecuencia directa de una planificación que lleva años condenando al taxi a perder más de dos horas por cada servicio realizado en el puerto", asegura.

"Cada taxi que permanece bloqueado durante más de dos horas para realizar un único servicio deja de estar disponible para atender a decenas de usuarios en el resto de Barcelona", argumenta Élite Taxi y considera que se trata de una "situación completamente irracional que perjudica tanto a los profesionales como a la movilidad de la ciudad". Por eso, remarcan que "si no se garantiza un acceso operativo a los cruceros, cada vez tendrá menos sentido destinar vehículos a una zona donde trabajar se ha convertido, sencillamente, en una misión imposible".

Noticias relacionadas

252 taxistas expedientados

En paralelo, el combativo sindicato liderado por Tito Álvarez reivindica la depuración de malas praxis dentro del propio coletivo y ha dado a conocer esta semana que el Institut Metropolità del Taxi ha iniciado 252 expedientes sancionadores contra taxistas entre el 15 de abril y el 17 de julio de este año. Los más numerosos son por admitir pasaje a menos de 50 metros de una parada, buscar o captar pasaje mediante ofertas, aplicar suplementos no autoritzados, prestar servicio aplicando tarifas diferentes a las acordadas o hacerlo mediante otros conductores.