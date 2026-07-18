El Pride Barcelona reúne a miles de personas en una manifestación para mostrar "todas las realidades"

El Pride Barcelona ha reunido este sábado por la tarde a miles de personas en una manifestación cuyo lema es 'Todas las realidades, un solo orgullo'. La marcha ha salido de la plaza Universitat y finalizará en el paseo Lluís Companys con la lectura del manifiesto y conciertos que se prolongarán hasta la madrugada.

El presidente del comité organizador, Ferran Poca, ha lamentado que los derechos del colectivo LGTBIQ+ "están amenazados por la ultraderecha" y ha condenado la agresión que sufrió una pareja este jueves durante la jornada en la plaza Universitat.

La manifestación del Pride Barcelona 2026 de este sábado cuenta entre sus asistentes con el alcalde, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y los consellers de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Eva Menor (Igualdad).

También se ha visto en el punto de partida a la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay; a la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany; a la copresidenta de Grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo Terry Reintke y al presidente del comité organizador del Pride Barcelona, Ferran Poca, entre otros.

Para vivir "sin miedo"

Urtasun ha dicho que salen a la calle para vivir "completamente en libertad, sin miedo", ha agradecido la asistencia de Reintke y ha recordado que ellos dos estuvieron el año pasado en la misma marcha que hubo en Budapest, que llegó a celebrarse pese a que intentó impedirla el Gobierno húngaro del entonces presidente Viktor Orban.

Por eso mismo, ha pedido no dar "nada por hecho" y ha recordado que PP y Vox votaron recientemente en el Congreso en contra de reformar el Código Penal con el fin de prohibir terapias de conversión. Junto al ministro, Terry Reintke ha declarado que España ocupa la primera posición en el ranking de defensa de los derechos LGTBIQ+.

Dalmau ha afirmado que es un orgullo participar en "un día de manifestación, un día de lucha", y ha definido a Catalunya como baluarte de garantía de derechos y libertades de quienes aman de forma libre. Menor ha destacado que la Conselleria de Igualdad defiende Catalunya como una tierra donde se puede amar como cada uno quiera, y ha añadido que apoyan la candidatura de Barcelona para organizar el evento WorldPride 2030.

WorldPride 2030

Collboni ha destacado precisamente la candidatura de Pride Barcelona para organizar el evento de 2030, un "punto de encuentro de todo el mundo" pero, especialmente, de los lugares del mundo donde hay gente que ve amenazados sus derechos.

El alcalde cree que la manifestación de este sábado sirve a la ciudad para confirmar su compromiso con los derechos LGTBI en particular y el respeto a la diversidad y a los derechos humanos en general, desde que en 1977 "se hizo en Barcelona la primera gran manifestación a favor de la libertad".

También ha destacado que esta marcha cuenta con más de 70 organizaciones y también más de 500 voluntarios, muchos de los cuales son extranjeros "que han venido a la ciudad de Barcelona justamente buscando libertad y buscando seguridad, y es su forma de devolver" esa acogida.

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Desde la organización, Ferran Poca ha explicado que la gente sale a la calle porque sus derechos "están amenazados por la ultraderecha", así que ha defendido reivindicarse frente a eso, y también frente a las agresiones que está habiendo en las calles.