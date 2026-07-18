Pride Barcelona 2026: estos son todos los conciertos gratis del sábado
En la celebración actúan artistas reconocidos mundialmente y emergentes de ámbito local
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Junto con la llegada del verano y, concretamente, del mes de julio, llega una de las celebraciones comunitarias más grandes del año: el Pride Barcelona 2026. Una fiesta que, cada año, celebra la diversidad y protesta y reivindica la igualdad de los derechos humanos.
Este año, la celebración cuenta con todo tipo de actividades: desde conciertos y fiestas hasta cultura, shows y eventos espectaculares. Probablemente, uno de los eventos que más gente espera son los conciertos, y la organización ya ha publicado la cartelera oficial.
Barcelona llena de música, cultura y orgullo
Para empezar, esta gran fiesta, que volverá a llenar Barcelona de música, cultura, orgullo, reivindicación y celebración, está ccelebrándose del 15 al 18 de julio bajo el lema: 'Todas las realidades, un solo orgullo'.
Durante estos cuatro días, decenas de artistas llenan las calles de la capital catalana de música y alegría. Concretamente, las dos ubicaciones en las que tienen lugar estos conciertos son Plaça Universitat y Passeig Lluís Companys, justo en frente del Arc del Triomf. Además, la manifestación final, que se llevará a cabo el sábado, también empezará y finalizará en estas ubicaciones.
Casi un mes de orgullo
Aunque los días en que se van a concentrar todos los espectáculos sean del 15 al 18 de julio, la organización lleva desde inicios de junio realizando actos y eventos del orgullo por toda Barcelona.
Por tanto, durante más de un mes Barcelona hará bandera de su diversidad apoyándose en sus tres pilares clave: reivindicación, visibilidad y mucha celebración.
Ofertas musicales muy variadas
En la cartelera de estos días, presentada en su perfil de Instagram, Pride Barcelona 2026 presenta ofertas musicales muy variadas: desde artistas reconocidos mundialmente hasta iconos míticos de los 2000 y artistas emergentes de ámbito local.
Los nombres más destacables de la cartelera son: Clean Bandit, con un estilo de música electrónica y pop, muy comercial y bailable; Metrika, una destacada artista de trap urbano con un estilo moderno y potente; María Peláe, que canta flamenco-pop con letras reivindicativas; Julieta, artista de pop urbano en catalán; y Zahara Rave, que tiene un estilo más indie.
Pop español clásico, comercial y urbano
A estas artistas se suman algunas ofertas musicales más centradas en el pop español clásico, pop comercial y pop urbano, como: Kate Ryan, Beth, Las Ketchup, Sofía Martín y Selena Leo.
Aquí, sin duda, cabe destacar a Las Ketchup, un grupo musical creado en 2002 y reconocido mundialmente por su canción 'Aserejé', que fue un éxito mundial, llegando a vender 8 millones de copias.
Como no podía ser de otra forma, esta gran celebración también contará con la participación de artistas más alternativos, con un estilo 'queer' y 'drag' como Sharonne, Pupi Poisson o Papa Topo. Además, el toque de humor y espectáculo lo pondrán figuras míticas como La Terremoto de Alcorcón y Kika Superputa, y tampoco faltarán artistas que están marcando tendencia como Luna Ki o María Escarmiento.
¿Dónde ver la fecha de actuación de cada artista?
La fecha de la mayoría de los conciertos ya ha sido publicada y se puede consultar en las redes sociales de @pridebarcelona. Kika Superputa, Sharonne y Zahara Rave cerrarán la fiesta el sábado, día 18.
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