Una disputa entre dos familias por una boda deriva en un tiroteo con cuatro heridos en Badalona

Una pelea en el barrio de Sant Roc de Badalona se ha saldado este sábado con cuatro personas heridas: dos por arma de fuego, una tercera por arma blanca y una cuarta con un golpe en la cabeza. Según han informado los Mossos d'Esquadra, las agresiones se han producido durante una pelea en la calle Marquès de Montroig.

El cuerpo policial ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo sucedido, aunque no se teme por la vida de ninguno de los cuatro heridos. Las discrepancias por una boda entre dos familias de etnia gitana, una de ellas de Sant Adrià y otra de Badalona, se esgrimen como el principal motivo de la pelea, en la que la mediación entre los futuros parientes ha acabado en un tiroteo, según ha avanzado 'El Caso'.

Esta tiroteo no es una excepción en Badalona. A principios de junio, ya registró dos incidentes similares en menos de una semana. El primero, por una pelea entre dos grupos de personas durante la madrugada que acabó con un herido por un apuñalamiento con arma blanca. Y tan solo seis días después, una menor de diez años resultó herida de bala en el barrio Sant Roc de Badalona en un tiroteo durante una pelea entre clanes.

Más incidentes con arma blanca en 2026

Durante el primer semestre de 2026 se han registrado 305 incidentes relacionados con armas de fuego, ya sean reales, posibles o de imitación, un 5,8 % menos que durante el mismo periodo del año anterior. Las armas de fuego se han cobrado seis víctimas mortales y 27 personas heridas este primer semestre, una cifra parecida a la del mismo ejercicio del año pasad, cuando se registraron ocho muertos y 28 heridos.

El intendente Rafael Tello, jefe de la División de Seguridad Ciudadana y Proximidad de los Mossos en Barcelona, expresió a mediados de junio su preocupación por el incremento de incidentes con armas de fuego en Barcelona. Hasta el momento se habían registrado una docena de tiroteos en la ciudad que ha dejado cuatro muertos además de varios heridos. Aunque la mayoría de disparos son al aire o contra fachadas y los delincuentes lo hacen para disuadir a bandas rivales, han remarcado fuentes policiales a EL PERIÓDICO.

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Esta situación ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a aprobar cuatro proposiciones presentadas por el PSC, Junts, Barcelona en Comú y ERC en la comisión municipal de presidencia que, con distintas medidas, tratan de afrontar la escalada delictiva por los recientes tiroteos ocurridos en la ciudad, que han provocado dos muertos en la calle Mineria y otro en la calle Balmes. Los tres se asocian a presuntos ajustes de cuentas entre grupos criminales. Los socialistas y Barcelona en Comú han puesto el acento en elevar las penas de prisión por la tenencia ilegal de armas, mientras que Junts y ERC han abogado por implantar planes de seguridad en los barrios de la Marina y el Poble-sec. Aunque con algunas abstenciones y votos en contra, todas las proposiciones han prosperado.