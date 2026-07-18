Detenido un hombre acusado de una agresión homófoba durante el pregón del Pride Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona ha informado de que este jueves detuvo a un hombre acusado de una agresión homófoba durante el pregón del Pride Barcelona.

El presidente del comité organizador del Orgullo, Ferran Poca, ha explicado que el individuo "amenazó con una botella de vidrio" a una pareja "por ser homosexuales y caminar de la mano". Antes de la manifestación, ya había advertido de que los derechos del colectivo LGTBIQ+ "están amenazados por la ultraderecha" y ha condenado la agresión que sufrió una pareja este jueves durante la jornada en la plaza Universitat.

El colectivo ha condenado "cualquier forma de violencia, discriminación o delito de odio contra las personas LGTBIQ+" y ha expresado su solidaridad con las personas afectadas.

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La organización ha recordado que durante el evento se habilitaron Puntos Lila para atender y actuar ante cualquier agresión o conducta LGTBIQ-fóbica. Asimismo, ha agradecido la rápida intervención de los agentes.