Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo BadalonaElecciones generalesLamine YamalQuevedoÁrbitro final MundialIncendio ZaragozaBarcelonaArgentinaMatt Damon
instagramlinkedin

Delito de odio

Detenido un hombre acusado de una agresión homófoba durante el pregón del Pride Barcelona

El Pride Barcelona reúne a miles de personas en una manifestación para mostrar "todas las realidades"

Una imagen de archivo de unas esposas de los Mossos

Una imagen de archivo de unas esposas de los Mossos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Urbana de Barcelona ha informado de que este jueves detuvo a un hombre acusado de una agresión homófoba durante el pregón del Pride Barcelona.

El presidente del comité organizador del Orgullo, Ferran Poca, ha explicado que el individuo "amenazó con una botella de vidrio" a una pareja "por ser homosexuales y caminar de la mano". Antes de la manifestación, ya había advertido de que los derechos del colectivo LGTBIQ+ "están amenazados por la ultraderecha" y ha condenado la agresión que sufrió una pareja este jueves durante la jornada en la plaza Universitat.

El colectivo ha condenado "cualquier forma de violencia, discriminación o delito de odio contra las personas LGTBIQ+" y ha expresado su solidaridad con las personas afectadas.

Noticias relacionadas

La organización ha recordado que durante el evento se habilitaron Puntos Lila para atender y actuar ante cualquier agresión o conducta LGTBIQ-fóbica. Asimismo, ha agradecido la rápida intervención de los agentes.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Sancionado el Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir de forma determinante' al contagio de legionela de un conserje municipal
  2. El éxito de los juegos de agua de Barcelona urge a desencallar la antigua 'playa' del Eixample
  3. Barcelona ensayará cómo responder a una ola de calor de 50º con un simulacro en septiembre de 2027: 'Estamos obligados a prepararnos
  4. “Faltan buses”: las aglomeraciones y el calor marcan el inicio del corte de la L1 del metro de Barcelona
  5. Los Mossos d'Esquadra buscan a Sara Maria, desaparecida el 8 de julio en Badalona
  6. Los parques urbanos en olas de calor: cierre preventivo en Madrid, refugio climático en Barcelona
  7. Barcelona instalará una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de fútbol este domingo
  8. El mercado de la Abaceria se trasladará del paseo de Sant Joan a Travessera de Gràcia a finales de octubre: 'Vendrán nuevos clientes

Detenido un hombre acusado de una agresión homófoba durante el pregón del Pride Barcelona

Detenido un hombre acusado de una agresión homófoba durante el pregón del Pride Barcelona

Una disputa entre dos familias por una boda deriva en un tiroteo con cuatro heridos en Badalona

Una disputa entre dos familias por una boda deriva en un tiroteo con cuatro heridos en Badalona

Los argentinos en Barcelona se conjuran en el 'banderazo' previo a la final: "En esta ciudad me siento como en casa"

Los argentinos en Barcelona se conjuran en el 'banderazo' previo a la final: "En esta ciudad me siento como en casa"

El Pride Barcelona reúne a miles de personas en una manifestación para mostrar "todas las realidades"

El Pride Barcelona reúne a miles de personas en una manifestación para mostrar "todas las realidades"

El Pride Barcelona reúne a miles de personas en una manifestación para mostrar "todas las realidades"

Rocafonda se vuelca con Lamine Yamal para la final: "Es un orgullo"

Rocafonda sueña con el Mundial para Lamine Yamal: "Es un héroe para los niños y un orgullo para todo el barrio"

Rocafonda sueña con el Mundial para Lamine Yamal: "Es un héroe para los niños y un orgullo para todo el barrio"

Vandalizan el mural de Messi y Lamine Yamal en Barcelona pocas horas antes de la final: "Contra el fútbol moderno"

Vandalizan el mural de Messi y Lamine Yamal en Barcelona pocas horas antes de la final: "Contra el fútbol moderno"