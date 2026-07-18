Barcelona inicia la adjudicación de 7 viviendas de alquiler asequible de la Casa Orsola

El Ayuntamiento de Barcelona ha inciado el proceso de adjudicación de 7 pisos de propiedad municipal en la Casa Orsola, en el districte del'Eixample, que se pondrán a un precio asequible de entre 600 y 900 euros, informa en un comunicado de este sábado.

De entre los 7 pisos, que no tenían contrato vigente cuando se compró la finca, 6 se sortearán entre las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona (Rshpob). El piso restante se reserva para el programa de viviendas de inclusión dirigido a entidades del ámbito social.

El precio de entre 600 y 900 euros se ha calculado aplicando un 15% de descuento sobre el precio medio del límite del sistema de precios de referencia. Los pisos a sortear tienen entre 46 y 72 metros cuadrados; 1 de las viviendas dispone de 2 dormitorios, y los otros 5, de 3.