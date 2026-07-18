Barcelona prevé rozar las 14.000 plazas en residencias de estudiantes con ocho nuevos proyectos en marcha

Dos meses antes del inicio de cada curso universitario, se dispara la búsqueda de alojamiento por parte de miles de estudiantes desplazados a Barcelona. El pico anual de demanda se suma este verano a la falta de vivienda de alquiler que padece la ciudad. En este escenario, las residencias de estudiantes se han convertido en un fenómeno creciente en los últimos años. La oferta aumentará a corto plazo en 2.436 plazas de la mano de ocho nuevos proyectos en marcha. Se sumarán a las 11.352 camas que ofrecen las 70 instalaciones hoy operativas, según datos municipales facilitados a EL PERIÓDICO. Aún así, el nuevo total de casi 14.000 camas se quedará corto para las necesidades de la capital catalana, según defienden los operadores y las principales consultoras inmobiliarias. Pese a la diversidad de modelos y tamaños, es frecuente que grandes grupos sumen residencias repartidas sobre todo por las zonas próximas a centros universitarios y vean en la capital catalana un amplio horizonte de negocio.

El 'Plan de Fomento de las estancias académicas y la movilidad internacional por motivos de aprendizaje' que impulsó hace cuatro años el ayuntamiento en colaboración con algunas universidades destacó entre sus objetivos atraer alumnos internacionales, mejorar el alojamiento asequible, crear una oficina de atención a la comunidad universitaria extranjera y celebrar un gran acto de bienvenida de inicio de curso.

Descripción de las nuevas residencias de estudiantes.

Pero en un contexto de crisis habitacional, con precios de alquiler disparados y plena efervescencia de los pisos compartidos por parte de adultos que no pueden acceder a una vivienda personal, la creciente presencia de estudiantes internacionales supone un reto añadido. No hay cifras exactas sobre el volumen de estos alumnos, que el ayuntamiento ya estimó entonces unos 30.000 con datos de universidades, sobre un total de unos 236.000 universitarios (Idescat) y unos 51.500 alumnos de másters. A los foráneos se agregan los estudiantes de otros puntos de Catalunya o España desplazados a Barcelona para cursar su elección académica y que necesitan instalarse en la metrópolis.

Stefano Somoggi, director de Investment properties alternative living sector de la consultora CBRE, enfatiza que la movilidad de los estudiantes foráneos ha crecido sin parar en la última década, a un ritmo del 4,8% anual, muy superior al del alumnado general, hasta rondar los 43.600. En sus informes calculan que la necesidad total de plazas de alojamiento es de unas 85.000, con lo cual "la tasa de cobertura es muy baja", incluso sumando las del área metropolitana. Estima que en 2028 entre Barcelona y municipios de su entorno la oferta total rondará las 22.000 camas. La tesis del déficit de instalaciones coincide con los análisis de otras consultoras, como Savills y Cushman Wakefield.

Gráfico que muestra la evolución de las inversiones a lo largo del tiempo.

En todo caso, desde 2021 hasta el momento, la inversión del sector PBSA (por sus siglas en inglés) en alojamiento especializado para estudiantes en Barcelona ha alcanzado los 1.479 millones de euros, casi la mitad de los cuales se concentró en 2025. Supone el 20% de la inversión en España, según los datos de CBRE.

Precios dispares y plazas concertadas

Los estudiantes pueden elegir entre distintas tipologías de alojamiento, pero las dificultades y déficit de oferta por los canales tradicionales (habitaciones en pisos de estudiantes o pequeños pisos individuales) ha propulsado la opción de las residencias, con precios que suelen ir de los 700 a los 1.300 euros por persona y mes, en función de si se trata de cuartos individuales o dobles en residencias privadas. Estos importes pueden bajar a la mitad en el caso de plazas concertadas mediante convenios con universidades y centros académicos. Empresas como Resa, Livensa Living o Yugo han ido ampliando su cartera en distintos barrios y están a punto de estrenar edificios. También tienen peso en la ciudad el Grupo Mestral, así como Aparto, la plataforma internacional de Hines especializada en alojamiento para estudiantes y estancias flexibles, con 1.616 camas.

La residencia Yugo Barcelona Port, en la zona de Drassanes, que se estrenará este septiembre. / Belén González / EPC

Este ámbito educativo ha detonado en los últimos años un incremento de camas y proyectos, en un momento en que muchos inversores buscan alternativas a la vivienda por su fuerte regulación en Catalunya. Los datos que maneja el ayuntamiento recogen ocho residencias de estudiantes en marcha, con 2.436 plazas confirmadas, la mayoría de las cuales estarán listas antes de acabar 2027. El bloque de mayores dimensiones será el que se ubicará en el número 339 de la Meridiana (616 plazas), seguido por otro para 510 estudiantes en la calle de Sinaí, 7, y del que está a punto de abrir en Paral·lel, 25 (418 plazas). Algo menores son los proyectos de la calle de Perú, 152 (250 personas); la avenida de Mare de Deú de Montserrat, 213 (248 estudiantes); Peracamps, 8 (116); Cid, 11 (119 camas); Meridiana, 236 (140); y Viriat, 37 (22).

Por zonas, el mayor impulso se lo llevan las áreas de la Sagrera, Horta-Guinardó y Sants-Les Corts, según datos recabados por la consultora Grupo Albión, que también destaca que la región metropolitana sumará otras 1.175 plazas a corto plazo, sobre todo cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), además de atesorar ya algo más de 6.000.

Próxima apertura

Algunos tienen características destacadas, como el de Paral·lel del operador Livensa Living, porque ocupa un enclave que ubicó una polémica discoteca. Aunque se anunció en 2023, no levantará la persiana hasta este septiembre, por lo que están en plena fase de comercialización de sus camas. El responsable comercial de la empresa, Jeremy Marcazzan, señala a este diario que será la cuarta residencia de la marca, que también ostenta otras en zonas como Sants-Badal y Poblenou, sumando 1.500 camas.

Sostiene que actualmente "este tipo de alojamientos tienen que ser y ofrecer mucho más que una cama. Antes, se concebían simplemente como un lugar donde dormir, pero hoy son la base desde la que los estudiantes construyen gran parte de su experiencia universitaria". Cuando las diseñan tienen en cuenta que los usuarios "buscan formar parte de una comunidad, participar en actividades, hacer deporte, cuidar su bienestar emocional y, por supuesto, espacios que favorezcan el estudio". "En definitiva, buscan una experiencia universitaria completa", tercia.

Imagen de la piscina de Aparto Barcelona Pallars. / t

Por ello, detalla que cuentan con "salas de estudio, espacios audiovisuales donde preparar presentaciones o realizar trabajos en grupo, zonas comunes, espacios exteriores e instalaciones deportivas, incluso piscina en el caso de la nueva residencia Barcelona Paral·lel". Con precios entre 700 y 1.200 euros mensuales, su perfil de residente habitual son estudiantes de grado en sus primeros años, sobre todo de origen nacional, pero en el caso de Barcelona cuatro de cada 10 son internacionales, sobre todo de Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia, por este orden, informan.

Aunque la zona suma ya otras tres residencias consolidadas, muy cerca levantarán el telón los dos edificios de Peracamps y Cid (Drassanes) en un solar que vivió años de pugnas bajo el mandato de Ada Colau, que no permitió levantar ahí un hotel de lujo. El proyecto se reconvirtió en un alojamiento para estudiantes, Yugo Barcelona Port, que suma 235 plazas según el operador, e inaugurará el primer bloque el próximo septiembre, bajo la etiqueta de "premium". Anuncia "zonas de estudio exclusivas, un gimnasio de última generación, acogedoras salas comunes y relajantes terrazas al aire libre, perfectas para disfrutar del sol del Mediterráneo", a corta distancia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y de la Universitat de Barcelona (UB). Su alojamiento cotizará entre 1.292,5 euros al mes por la opción individual plus, hasta más de 1.900 por el estudio premium, completamente amueblados y con suministros incluidos. Ofrecen pequeños descuentos en caso de largas estancias y algunas categorías ya están con lista de espera. El bloque de Cid se estrenará en enero próximo, con lo que alcanzarán 2.800 plazas en Barcelona capital y municipios del entorno, informan a este diario.

Entre las mayores aperturas inminentes --también en septiembre-- destaca por sus 616 plazas Micampus Meridiana, primera residencia en Barcelona ciudad de esta red, que ya cuenta con otras instalaciones en Sant Adrià y presencia en diversas localidades españolas. En este caso, los precios van desde los 578,74 euros mensuales en habitación doble y con tarifa concertada (740 euros por libre) a los 1.195 euros por Premium individual.

Junto a Collserola

Otra de gran calibre, pero que tendrá que esperar a septiembre de 2027, será la residencia universitaria Resa Vall d'Hebron, que consolida la expansión de este grupo en la capital catalana con 510 nuevas plazas (420 habitaciones en cuatro edificios conectados por jardines) muy cerca del parque de Collserola. Con esta novena opción de 16.000 m2 alcanzará las 2.200 camas en la ciudad. De ese modo, aglutinará casi una de cada seis camas del total de Barcelona. Mientras que en el conjunto de España copa el 20% de la oferta.

Imagen virtual de una habitación doble de la futura Resa Vall d'Hebron, que estará lista en 2027. / Resa

Fuentes de Resa (del fondo neerlandés PGGM), que combina tanto activos propios como otros en gestión y concertadas con centros universitarios, señalan que sus estudiantes internacionales en Barcelona proceden sobre todo de EE.UU., Francia, Italia, México y China. Algunos de sus edificios suman más estudiantes del resto de España (por convenios con determinadas instituciones), pero en casos como Resa Campus La Salle el 64% de su comunidad son extranjeros. E incluso en su residencia de Sant Cugat la cuota foránea alcanza el 84%. En la capital catalana, la mayoría de sus estudiantes cursan ADE, Arquitectura, Animación, Psicología y Derecho.