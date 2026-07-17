Obras de la L9
Los vecinos de dos de las ocho fincas desalojadas por el socavón del Putxet volverán a casa el lunes
La Generalitat lanzará ayudas para comerciantes y un fondo de compensación para vecinos
La tuneladora de la L9 llegará a la estación El Putxet este julio y le quedará un solo kilómetro hasta Lesseps
La delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, ha afirmado que los vecinos y comerciantes de dos de las ocho fincas desalojadas en el Putxet de Barcelona por un socavón por las obras de la L9 de Metro podrán volver el lunes a sus casas y a reabrir sus tiendas. Lo ha dicho en declaraciones a los medios junto al director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, Ramon Ramírez, y el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle.
Los vecinos que podrán volver son los de los números 56 y 58 de la calle Sant Gervasi de Cassoles, lo que supone el retorno a 11 viviendas y cuatro locales comerciales. En relación al resto de vecinos, no han concretado una fecha exacta para que puedan volver, aunque Díaz y Ramírez han apuntado que el proceso puede durar unas semanas.
Díaz ha asegurado que priorizan la seguridad para un retorno sea con garantías y que prevén que los siguientes vecinos en volver sean los del número 54 de Sant Gervasi de Cassoles: "Tenemos que monitorizarlo una semana más porque no colocamos sensores antes del socavón, pero los parámetros hasta ahora son correctos".
Ayudas a afectados
La delegada del Govern también ha avanzado que el martes la Generalitat acordará en el Consell Executiu lanzar ayudas directas a los comerciantes afectados para que puedan afrontar gastos ordinarios, y que también se activará un fondo de compensación para los vecinos que sigan desalojados. Ha detallado que las ayudas para los comercios se vehicularán a través de una línea de crédito del Institut Català de Finances (ICF) y que la idea es que esté disponible "a finales de julio".
Inspeccionadas 88 de las 93 viviendas
Ramírez ha explicado que han revisado 88 de las 93 viviendas afectadas y que no han podido acceder a las cinco restantes porque no han localizado a sus propietarios o inquilinos. Con todo, ha afirmado que las ocho fincas desalojadas ya se han revisado a nivel estructural. En relación al funcionamiento de la tuneladora, ha apuntado que se encuentra en fase estacionaria para no afectar a los trabajos de consolidación del terreno y que, una vez terminen, volverá a avanzar con normalidad.
Sobre las grietas que han detectado algunos vecinos en sus casas, ha explicado que son "estéticas y no estructurales" y que se pueden deber al movimiento que ha habido desde el socavón. Por otro lado, Batlle ha afirmado que el consistorio mantendrá el dispositivo municipal desplegado hasta el momento, que incluye el punto de atención a vecinos en el centro cívico Vil·la Florida y asesoramiento a los comercios a través de técnicos de Barcelona Activa.
Junts pide dimisiones
En declaraciones a la prensa antes de la rueda de prensa de Díaz y Ramírez, el líder de Junts en Barcelona, Jordi Martí, ha reclamado responsabilidades a la Generalitat y que "dimita quién tenga que dimitir". También ha pedido da "respuestas más concretas" a los vecinos para que vivan con menos incertidumbre cuándo podrán volver a sus casas.
- El éxito de los juegos de agua de Barcelona urge a desencallar la antigua 'playa' del Eixample
- Barcelona ensayará cómo responder a una ola de calor de 50º con un simulacro en septiembre de 2027: 'Estamos obligados a prepararnos
- Nuevas excavaciones en un yacimiento arqueológico de Martorell permitirán entender mejor cómo era el antiguo núcleo medieval
- La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage
- Javier García, exempleado del metro de Barcelona con ocho arrollamientos de suicidas: 'Lo normal es que un conductor sufra uno o dos
- Los Mossos d'Esquadra buscan a Sara Maria, desaparecida el 8 de julio en Badalona
- Suicidios en el metro de Barcelona: tres muertos y 14 intentos fallidos en los últimos seis meses
- Terrassa, L'Hospitalet y Sabadell son las tres ciudades de España más demandadas para alquilar, según 'Idealista