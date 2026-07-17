Los vecinos de dos de las ocho fincas desalojadas por el socavón del Putxet volverán a casa el lunes

La delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, ha afirmado que los vecinos y comerciantes de dos de las ocho fincas desalojadas en el Putxet de Barcelona por un socavón por las obras de la L9 de Metro podrán volver el lunes a sus casas y a reabrir sus tiendas. Lo ha dicho en declaraciones a los medios junto al director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, Ramon Ramírez, y el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle.

Los vecinos que podrán volver son los de los números 56 y 58 de la calle Sant Gervasi de Cassoles, lo que supone el retorno a 11 viviendas y cuatro locales comerciales. En relación al resto de vecinos, no han concretado una fecha exacta para que puedan volver, aunque Díaz y Ramírez han apuntado que el proceso puede durar unas semanas.

Díaz ha asegurado que priorizan la seguridad para un retorno sea con garantías y que prevén que los siguientes vecinos en volver sean los del número 54 de Sant Gervasi de Cassoles: "Tenemos que monitorizarlo una semana más porque no colocamos sensores antes del socavón, pero los parámetros hasta ahora son correctos".

Ayudas a afectados

La delegada del Govern también ha avanzado que el martes la Generalitat acordará en el Consell Executiu lanzar ayudas directas a los comerciantes afectados para que puedan afrontar gastos ordinarios, y que también se activará un fondo de compensación para los vecinos que sigan desalojados. Ha detallado que las ayudas para los comercios se vehicularán a través de una línea de crédito del Institut Català de Finances (ICF) y que la idea es que esté disponible "a finales de julio".

Inspeccionadas 88 de las 93 viviendas

Ramírez ha explicado que han revisado 88 de las 93 viviendas afectadas y que no han podido acceder a las cinco restantes porque no han localizado a sus propietarios o inquilinos. Con todo, ha afirmado que las ocho fincas desalojadas ya se han revisado a nivel estructural. En relación al funcionamiento de la tuneladora, ha apuntado que se encuentra en fase estacionaria para no afectar a los trabajos de consolidación del terreno y que, una vez terminen, volverá a avanzar con normalidad.

Sobre las grietas que han detectado algunos vecinos en sus casas, ha explicado que son "estéticas y no estructurales" y que se pueden deber al movimiento que ha habido desde el socavón. Por otro lado, Batlle ha afirmado que el consistorio mantendrá el dispositivo municipal desplegado hasta el momento, que incluye el punto de atención a vecinos en el centro cívico Vil·la Florida y asesoramiento a los comercios a través de técnicos de Barcelona Activa.

Junts pide dimisiones

En declaraciones a la prensa antes de la rueda de prensa de Díaz y Ramírez, el líder de Junts en Barcelona, Jordi Martí, ha reclamado responsabilidades a la Generalitat y que "dimita quién tenga que dimitir". También ha pedido da "respuestas más concretas" a los vecinos para que vivan con menos incertidumbre cuándo podrán volver a sus casas.