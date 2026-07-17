María Peláe, en el discurso del pregón del Pride Barcelona 2026: "Siempre hemos existido, con y sin su permiso"

María Peláe, cantante y compositora muy reconocida dentro de la escena musical actual por su voz, tan inconfundible como personal, ha pronunciado este jueves el pregón del Pride de Barcelona 2026.

En la plaza Universitat ha dado un discurso que ha sido muy aplaudido y que muchos han compartido en las redes sociales.

Música, cultura y orgullo

Con una sensibilidad única y un firme compromiso con la diversidad, Peláe ha convertido su música en una herramienta para reivindicar la libertad, los derechos y la visibilidad del colectivo LGBTQIA+.

En este sentido, ha sido una de las protagonistas de una velada que ha combinado música, cultura... y orgullo.

"Buenas tardes, Barcelona. Tenemos que empezar, ¿cómo? Recordando. Recordando las primeras patadas a las puertas, recordando todo lo andado cuando éramos vagos, maleantes, enfermas. No olvidando a las violadas, a los encarcelados, a los apaleados, a los que tomaron las calles y a los que pusieron la tinta a las primeras leyes que hoy tantos, tantas y tantes disfrutamos. Aunque algunos quieran echar tierra encima y fíjate: medio PP, todos casados", ha empezado el discurso.

La cantante María Peláe en el pregón inaugural del Pride Barcelona 2026 en la plaza Universitat de Barcelona. / Zowy Voeten

Peláe ha continuado: "Hay que ser hipócrita y deshonesto para pisar lo sembrado, hay que tener estómago para escupir en la comida que otros y otras, cariño, te han cocinado. Recordando los hitos reconocidos, pero también a los que conocemos cuando susurramos: 'Anda que no tenemos homosexuales cada uno en nuestra familia: la tía, el abuelo, el hermano...'. Por el silencio de todos ellos, por todo lo que han engullido y tragado... hoy en esta plaza gritamos. Menospreciar, atentar la dignidad, agredir, discriminar, negar nuestra existencia, matar, tenernos como ciudadanos de segunda, maltratar: Para que os quede claro eso es caca, eso está mal".

"¿Qué derecho debo no tener? Es como si le dijeras al agua cuánto tiene que mojar, pero ¿quién es usted, señor? ¿Me meto yo acaso en su peinado, su incultura y su falta de moral? ¿Me meto yo en su sequía de historia, su lentitud de razonamiento o en su ego apabullante? ¿Me meto yo en su cinismo y en sus formas de crianza, perpetuando una sociedad inerte, triste y distante? La sociedad del 'más es más' y del 'prioricemos la pasta', porque bien que a muchos negocios os conviene el gay, pero solo en junio y cuando gasta", continuó.

La cantante María Peláe en el pregón inaugural del Pride Barcelona 2026 en la plaza Universitat de Barcelona. / Zowy Voeten

"Pues en esas estamos: aún en tela de juicio, sin saber si de aquí a unos años seguir existiendo será incluso lícito. Porque recalco, señores, porque parece que hay que repetirlo: siempre hemos existido, con y sin su permiso", ha reivindicado.

"Por ese orgullo y, sobre todo, por tu orgullo, Barcelona, es tan necesario. Porque ya nos cansamos de hincarnos astillas y preferimos levantar los palos, pero no para dar golpes, como los que siempre nos han dado, sino para izar la bandera donde todas, todos y todes entramos", ha proseguido.

"Para que así este estandarte se convierta en faro. Para que la niña, que ahora está en el colegio siendo objeto de burla, vea que aquí estamos. Para el niño que oye a su padre gritar 'Será maricón!' a alguien en la tele sepa que el enfermo es justo el que está gritando. Para que el y la adolescente trans sienta de vuelta lo que sus compañeras han luchado", ha sentenciado.

Aplausos mientras la cantante María Peláe da el pregón inaugural del Pride Barcelona 2026 en la plaza Universitat de Barcelona. / Zowy Voeten

María Peláe ha acabado su discurso entre aplausos: "Ya no vamos a volver a tener miedo y, mucho menos, a tener vergüenza. Gracias, Barcelona. Yo por mi parte, seguiré poniendo voz al cuerpo siempre que pueda".