Este domingo a las 21 h
La pantalla gigante de Barcelona para la final del Mundial se instalará finalmente en la Plataforma Marina del Fòrum
El Ayuntamiento recomienda asistir al espacio en metro, que abrirá el domingo hasta la 1:00 h de la madrugada
L'Hospitalet tendrá una pantalla de seis metros para seguir la final del Mundial entre España y Argentina
El Ayuntamiento de Barcelona finalmente instalará la pantalla gigante para ver el partido de la final del Mundial de fútbol en la plataforma Marina del Fòrum, con acceso por la calle de Josep Pla con avenida del Litoral. En un inicio, el espacio iba a estar en la calle de Martí i Franquès, pero el consistorio ha cambiado de lugar "ante la elevada expectación generada" por la retransmisión del partido entre las selecciones de España y Argentina, este domingo a partir de las 21:00 h.
Así lo ha explicado el consistorio este viernes a través de una nota de prensa. La red de metro de TMB ampliará su horario hasta las 01:00 h, y el Ayuntamiento recomienda desplazarse con la Línea 4, siendo la estación más cercana El Maresme | Fòrum.
Tal como estaba previsto en la anterior ubicación, a partir de las 19 h se hará una dinamización con juegos en la pantalla gigante y música, y a las 20:30 h se podrá seguir la previa del partido. A partir de las 21:00 h, hora prevista de inicio del partido, se conectará con la retransmisión en directo de La 2Cat.
El espacio habilitado tendrá controles de acceso señalizados y no se permitirá acceder con bebidas alcohólicas, latas, ni botellas de vidrio. El objetivo es compartir con la ciudadanía un "espacio festivo para vivir con respeto" y, en un "ambiente familiar", la final del Mundial de fútbol masculino.
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