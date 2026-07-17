Una nueva línea de bus nocturno conecta Gavà y Viladecans con Sant Climent de Llobregat: "Es una noticia muy esperada"

A partir de la noche de este viernes 17 de julio, el escenario nocturno del área de Barcelona suma una nueva línea de bus. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto en marcha la nueva línea N21, un servicio que no solo amplía la red del Nitbus, sino que salda la deuda del transporte público con los vecinos de Sant Climent de Llobregat y el frente marítimo de Gavà.

La línea N21 operará las noches de jueves, viernes y sábados, además de las vísperas de festivos, con una frecuencia de paso de 90 minutos durante todo el año. El recorrido tiene su inicio en la plaza de la Vila de Sant Climent y, tras pasar por la plaza de Europa de Viladecans, sigue un trayecto similar al de la línea diurna L88, incorporando finalmente el sector residencial y turístico de la avenida de Europa en Gavà Mar.

Esta nueva ruta permite que, por primera vez, estos núcleos queden integrados en la red nocturna, facilitando el enlace en Gavà y Viladecans con otras líneas clave como la N14, N16 y N19 para desplazarse hacia Barcelona, el aeropuerto o Sant Boi de Llobregat.

Una "reivindicación histórica"

La puesta en marcha ha sido recibida con entusiasmo por las autoridades locales. Jordi Pérez Condeminas, alcalde de Sant Climent de Llobregat, ha calificado el estreno como una "noticia muy esperada que responde a una reivindicación histórica" del municipio. Por su parte, la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, ha destacado que la conexión de Gavà Mar con el núcleo urbano durante la noche es una iniciativa que ofrece una "alternativa segura y útil al vehículo privado".

Joan Maria Bigas, director del área de Movilidad de la AMB, ha subrayado por su parte que este avance demuestra el compromiso del organismo por seguir facilitando alternativas de transporte público eficiente en la franja nocturna.

Refuerzo en las líneas de alta ocupación

La expansión no se limita a la creación de la N21. Conscientes de la alta demanda, el AMB ha mejorado las frecuencias de dos de sus líneas más concurridas. La N14 aumenta su oferta pasando de una frecuencia de 20 a 15 minutos todos los días del año. La N16, por su parte, mejora su frecuencia a 15 minutos durante el periodo estival (mayo a septiembre) y vísperas de festivos, además de adelantar su inicio de servicio para evitar el vacío horario con los buses diurnos.

Durante el año 2025, el servicio de Nitbus batió un récord histórico con 10,7 millones de viajes, lo que representa un crecimiento de la demanda del 24% desde 2023. Actualmente, la red cuenta con 24 líneas que dan cobertura a 18 municipios con una flota de 189 vehículos.

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Más allá de la conectividad, la seguridad sigue siendo un pilar fundamental. El AMB mantiene el servicio de 'parada a demanda' para colectivos vulnerables, como mujeres y menores, permitiéndoles bajar lo más cerca posible de su destino. Además, toda la flota cuenta con cámaras de videovigilancia y las nuevas marquesinas disponen de iluminación nocturna para garantizar la tranquilidad de los usuarios