El mercado de la Abaceria se trasladará del paseo de Sant Joan a Travessera de Gràcia a finales de octubre: "Vendrán nuevos clientes"

El mercado de la Abaceria se trasladará a Travessera de Gràcia a finales de octubre. Aunque la mudanza llegará unos meses más tarde de lo anunciado, les permitirá recuperar su ubicación original después de ocho años de exilio. La mayoría de los comerciantes en la gran carpa provisional del paseo de Sant Joan, donde operan desde entonces, se muestran optimistas ante este cambio, aunque la situación de cada vendedor es diferente. Por un lado, hay personas como Mireia Cases, de la parada Anna i Roger, que llevan toda la vida trabajando allí: “Yo me muero por ir”, afirma ilusionada. Por otro, se dan casos de paradistas que se jubilarán antes de la mudanza, como Josep Carles, responsable de Bartollins, quien admite que verá “desde fuera" el mercado renovado. También están quienes se muestran menos entusiasmados, como Ramon Pons, de J. Pons, desengañado con la profesión: "Yo vuelvo al corazón de Gràcia porque tengo que seguir adelante".

Barcelona reabrirá el mercado de la Abaceria en el verano de 2026 / JORDI OTIX

Según han resaltado a este diario varios de los comerciantes, el nuevo mercado destacará por su "modernidad". El equipamiento contará con un aparcamiento que “facilitará una mayor accesibilidad al mercado para el cliente”, así como un supermercado Consum. Los paradistas también subrayan la creación de una plaza con vegetación que, según Cases, hace que el mercado parezca “un centro comercial”. En estos momentos, los comerciantes ya pueden visitar el mercado de Travessera en construcción, “una vez pedida la cita previa a la directora”, bien calzados y equipados para respetar las medidas de seguridad requeridas.

Es más, los comerciantes ya saben la posición exacta que ocuparán en el nuevo mercado. La ubicación de las tiendas es determinante para el negocio y ya hay quien celebra que su parada será más céntrica de lo que está ahora en paseo de Sant Joan, como Andrea Estévez, de Llegums Ràfols, que calcula que sus ventas aumentarán. Por el contrario, Pons está descontento con la ubicación que ocupa actualmente dentro del mercado. En realidad, no le encanta estar en paseo, que recuerda que no está "en el centro" de Gràcia. En la carpa de Sant Joan el tipo de cliente y de consumo ha cambiado: “Aquí solo hay tarjetas, ya no hay efectivo”. Además, lamenta la pérdida de sinergias con la vida cultural del barrio durante estos años: “Hemos perdido Sant Medir y las Fiestas de Gràcia”.

Render que muestra cómo quedará el nuevo mercado de la Abaceria, situado en el barrio de Gràcia de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Unas obras imprescindibles

Si hay una cosa con la que todos los comercios están de acuerdo, es que la reforma del mercado de la Abaceria era del todo necesaria. El viejo recinto presentaba carencias importantes y consideran que estaba prácticamente en una situación de abandono. Concretamente, tenían problemas con las cámaras y los desagües, sufrían la presencia continua de palomas y el hecho de tener paradas cerradas hacía que la gente no entrara. Ahora bien, los vendedores no contaban con que "se tardaría ocho años en reformar el mercado" y se quejan de que desde las administraciones han sido ambiguas con los plazos. La pandemia y la cubierta de amianto de Travessera han complicado mucho el calendario previsto.

Cases asume que la Covid-19 tiene gran parte de la culpa de los retrasos, ya que las restricciones sanitarias detuvieron las obras dos o tres años. Si no fuera por eso, está convencida que ya haría años que estarían allí. Recuerda que los paradistas de alimentación y limpieza tuvieron que seguir trabajando durante el confinamiento con mascarilla, guantes y mucha precaución: “Imponía mucho salir por la mañana y no encontrarte a nadie, o ser como mucho ocho personas en el metro. Daba mucho miedo”.

Satisfacción de clientela y entorno

Por lo que respecta al cliente, EL PERIÓDICO ha conversado con algunos compradores recurrentes desde antes de las obras, que aseguran que el traslado de Travessera al paseo Sant Joan no les supuso ningún cambio a la hora de hacer la compra habitual. De la misma manera, afirman que cuando el mercado vuelva a su emplazamiento histórico lo continuarán visitando como siempre, ya que las dos ubicaciones se encuentran a tan solo cinco minutos de distancia a pie. Una proximidad física que, sin embargo, no convence a vendedores como Pons: “Tengo ganas de volver a mi sitio”.

Render que muestra cómo quedará el nuevo mercado de la Abaceria, situado en el barrio de Gràcia de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

El traslado también afecta a otros comerciantes, los de las tiendas que rodeaban el mercado en Travessera de Gràcia. Tras la reforma, pasarán a estar al lado del nuevo mercado y se beneficiarán de su poder de atracción. Algunos negocios, como la pastelería de Nina, han abierto en la zona precisamente por el tirón que tendrá la reapertura del mercado. Las que han soportado las obras se aferran a la misma esperanza. Nani, de Nani Peix i Marisc, en la calle Torrijos, cuenta a este diario que no ha notado una gran disminución de los clientes estos ocho años, pero sí una diversificación. La pescadera celebra que cuando vuelva la Abaceria, volverán las "paradas de pollo, pescado, carne y fruta” de siempre con sus consiguientes fieles. Y, colateralmente, su comercio venderá más: “La novedad hará que la gente entre y mire, algunos comprarán y otros no, pero seguro que vendrán nuevos clientes”.