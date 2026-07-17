Patrimonio local
VÍDEO I Las obras del Pont del Petroli de Badalona se harán desde el mar: así han trasladado la enorme plataforma donde se ubica la grúa
Una estructura de 450 metros cuadrados de superficie ha recorrido el kilómetro y medio que separa el Pont de Badalona del pantalán, partido en dos desde el temporal Gloria de 2020
INICIO DE LAS OBRAS | Las esperadas obras del Pont del Petroli de Badalona comenzarán en junio
A partir de este viernes, los vecinos de Badalona y aquellos que se acerquen a disfrutar de las playas de la ciudad verán como una enorme infraestructura marítima se ha instalado junto al Pont del Petroli, para acometer las obras de reforma de este emblema de Badalona, partido en dos desde el temporal Gloria, en 2020.
La 'pontona', de 450 metros cuadrados, ha sido remolcada por una pequeña embarcación desde el Port de Badalona este viernes por la mañana, desde donde ha recorrido el kilómetro y medio por las aguas de la costa badelonesa: "Este es un paso realmente importante para volver a tener este símbolo de ciudad arreglado para que lo disfruten todos los vecinos", ha declarado el teniente de Alcaldía de Territori, Daniel Gracia, que ha asegurado que la inauguración del Pont del Petroli sigue marcada para el próximo otoño.
Sobre la plataforma, de 30 metros de largo por 18 de ancho, destaca una grúa de unas 20 toneladas de peso que servirá para, "a modo de un lego", ir colocando las piezas, que durante un año se han ido construyendo en marina seca, en el puente.
"Son mucho más lentos los preparativos que lo que será el montaje", ha declarado el gerente del AMB, Ramon Torra, que también ha asistido al traslado de la enorme estructura. La 'pontona' dispone de cuatro grandes pilares que le sirven para ancorarse al fondo marino, de unos 15 metros de largo.
Así, a partir de este viernes, quedan balizadas, tanto en la arena como en el agua, sendas zonas en las que se prohíbe el acceso a vecinos o bañistas.
El concejal Gracia insiste en que pese a que acometer las obras en estas fechas supone un perjuicio evidente para los usuarios de la playa, "las obras se hacen en verano porque hay menos riesgo de temporal". "Pedimos comprensión, valdrá la pena", ha zanjado Gracia.
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