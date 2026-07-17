La histórica subministradora de hostelería García de Pou abre nueva etapa con una inversión de 12 millones de euros

La histórica empresa familiar García de Pou prepara una nueva etapa de crecimiento con una inversión de 12 millones de euros destinada a automatizar su logística y ampliar su capacidad productiva. La compañía, fundada en 1884 y especializada en la fabricación y comercialización de envases y suministros para el canal HORECA, cuenta con una veterana tienda en Barcelona capital y una gran nave en la Costa Brava que centraliza la logística.

Ahora la firma impulsa la construcción de un nuevo almacén automático en Ordis (Alt Empordà) y la incorporación de nuevas líneas de transformación de papel. Esta apuesta por la modernización coincide con una novedosa fase en su expansión internacional. Con la quinta generación al frente del negocio, acaba de abrir un nuevo punto de distribución en Génova desde donde abastecerá el mercado italiano, con el objetivo de extender este modelo a otras zonas turísticas del sur de Europa.

La actual dimensión de la compañía es el resultado de una trayectoria iniciada hace 142 años en Figueres. Allí, Luis García abrió junto a su esposa, Francisca de Pou, un taller de bolsas de papel y una imprenta, tras haber ejercido como jefe de la primera estación de ferrocarril de la ciudad. La empresa permaneció ligada durante décadas a la producción de artículos de papel. Con la llegada de la cuarta generación, el negocio se orientó hacia el canal HORECA y apostó por productos de un solo uso destinados a cubrir las necesidades diarias de hoteles, restaurantes, cafeterías y empresas de eventos: ”La clave para mantenerse competitivos durante toda nuestra trayectoria ha sido la capacidad de cada generación de preservar el legado recibido y, al mismo tiempo, adaptarlo a los nuevos tiempos”, sostiene Anna García, que comparte la dirección de la compañía con su hermano Emili García.

Fruto de esa evolución, García de Pou reúne actualmente más de 6.000 referencias en su catálogo. Entre ellas figuran servilletas, manteles, vasos, bolsas de papel y envases de cartón para take away, además de artículos destinados al servicio de mesa, cocina, higiene y almacenaje. La empresa trabaja tanto con pequeños establecimientos de hostelería como con grandes grupos de restauración y compañías como Tierra Burrito, Mahou-San Miguel o el parque temático PortAventura.

Anna y Emili, responsables de la firma Garcia de Pou, ante la tienda del paseo de Picasso / Zowy Voeten

El grupo familiar cerró 2025 con una facturación de 107 millones de euros y una plantilla de 480 trabajadores. Actualmente, atiende a más de 25.000 clientes en 70 países, tramita alrededor de 150.000 pedidos al año y exporta el 52% de sus ventas, equivalente a 56 millones de euros. Además, tres cuartas partes de sus ventas se realizan a través de distribuidores, mientras que el resto procede de operaciones directas con establecimientos del canal HORECA.

La hoja de ruta para crecer

La automatización constituye uno de los ejes principales de la estrategia de crecimiento de García de Pou. “El proyecto más relevante será el nuevo almacén automático en Ordis que está previsto que empiece a construirse a finales de año, una actuación que servirá para ser más eficientes, agilizar la preparación de pedidos y mejorar la gestión del stock”, explica Emili García. Solo esta infraestructura supondrá una inversión de 10 millones de euros, a los que se sumarán alrededor de dos millones destinados a nuevas líneas de transformación de papel.

La planta de Garcia de Pou en Ordis (Alt Empordà) / Zowy Voeten

La modernización de García de Pou avanza en paralelo a su crecimiento internacional. “Nuestros principales mercados exterioresestán en el sur de Europa, especialmente las zonas turísticas y las grandes capitales”, señala Emili García. La empresa cuenta además con distribuidores en todos los países europeos y obtiene el 14% de su facturación en mercados extracomunitarios. Por otro lado, la compañía participa cada año en más de 16 ferias internacionales en países como Alemania, Bélgica, Italia o Portugal, donde presenta sus novedades y consolida su red de distribuidores. La apertura del nuevo centro logístico -un cash & carry- de Génova responde precisamente a esa estrategia de proximidad con los mercados internacionales y constituye los inicios de un modelo que la empresa prevé extender a otros destinos europeos.

Según avanzan a este diario los hermanos García, la hoja de ruta de la compañía también pasa por ampliar el catálogo con nuevos diseños, formatos y materiales. El objetivo, explican, es seguir apostando por "productos ecológicos, biodegradables y compostables que aporten un valor diferencial y que nuestros clientes puedan apreciar".

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Arraigo en la capital catalana

García de Pou mantiene desde 1984 un establecimiento en el paseo de Picasso, junto al parque de la Ciutadella. Aunque la mayor parte de su actividad se concentra en las instalaciones de Ordis y Vila-sacra, en el Alt Empordà, la compañía considera que la capital catalana sigue siendo un mercado estratégico por el peso del turismo y de la restauración. "Barcelona ha experimentado un crecimiento turístico muy importante y queremos reforzar nuestra presencia, aunque por el momento no tenemos previsto trasladarnos ni abrir nuevos establecimientos", concluye Emili García.