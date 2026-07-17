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El Festival Altaveu de Sant Boi tendrá a 091, Los Sírex y Dan Peralbo i el Comboi como cabezas de cartel

Con un enfoque rockero, el festival de Sant Boi de Llobregat busca equilibrar la programación entre leyendas de la música y nuevos talentos

Cartel del Festival Altaveu 2026

Cartel del Festival Altaveu 2026 / FESTIVAL ALTAVEU

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Europa Press

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Sant Boi de Llobregat
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El 37º Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), que se celebrará del 11 al 13 de septiembre, tendrá a 091, Los Sírex, Dan Peralbo i El Comboi, Sr.Chinarro y La Perra Blanco en su cartel, informa este viernes en un comunicado.

Con un eje rockero en esta edición, el festival se completará con Syd de Palma, Juana Everett, Silvio, Arnau Obiols, Jordi Ganchitos, CarlaPérezVas --integrante de Mourn-- y Kris Tena.

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El Altaveu vuelve a tener una programación equilibrada entre artistas que transformaron la música popular y otros que siguen su legado desde lenguajes contemporáneos en un festival que "reivindica la canción como patrimonio cultural vivo y entiende la música como forma de herencia".

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