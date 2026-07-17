“Faltan buses”: las aglomeraciones y el calor marcan el inicio del corte de la L1 del metro de Barcelona

"Hacía mucho calor. Los buses salen llenos de Florida. Yo he subido en Torrassa y la puerta se ha cerrado con toda la gente apretada". De este modo resume Daisy Álvarez, de 51 años, su experiencia con el servicio alternativo por el corte de la L1 del metro entre las paradas de Florida y Plaça de Sants, que ha empezado este 17 de julio y se alargará hasta el 28 de agosto. El sentir de Daisy no es anecdótico. La misma experiencia han afrontado multitud de usuarios consultados por este diario que este viernes no han podido viajar por el subsuelo barcelonés y hospitalense. Las principales quejas corresponden a los viajeros que se han desplazado desde L'Hospitalet de Llobregat hasta Barcelona, dado que muchos de ellos se ven obligados a hacer el recorrido hasta el final de trayecto para poder enlazar con otros servicios de transporte público y llegar así a su trabajo.

En sentido contrario, aunque los vehículos también parten llenos, buena parte de los viajeros baja en Santa Eulàlia o Torrassa, estación que enlaza con la L9 y la L10 del metro, por lo que los buses llegan algo más vacíos a Florida. Por su parte, Daisy, quien vive en Llucmajor, explica que ha ido a Torrassa a trabajar a primera hora de la mañana y que, entonces, ha podido evitar el corte desplazándose hasta la L10, pero para volver hacia Barcelona y llegar a un segundo empleo esta alternativa no le funcionaba, por lo que, tras ir justa de tiempo después de bajarse del bus, ha terminado por subirse a un taxi para evitar llegar tarde. Con todo, celebra que la semana que viene ya empieza vacaciones, por lo que las molestias del corte no se prolongarán en exceso.

Daisy Álvarez, a la espera de un taxi tras hacer uso del servicio altenativo de bus por el corte en la L1 del metro / Manu Mitru

Gráfico que muestra el corte de la L1 del metro de Barcelona entre las estaciones de Florida y Plaça de Sants en julio y agosto de 2026.

"Hay que poner más autobuses. Hacía demasiado calor", explica por su parte Franklin Gavidia, de 55 años, justo después de bajar del vehículo en Sants y tras hacer uso del servicio alternativo desde Santa Eulàlia, el barrio hospitalense en el que reside. Franklin explica que va a trabajar en el sector de la construcción y que va a tener que convivir con el corte hasta el 15 de agosto, cuando empezará vacaciones. Lo mismo le ocurre a su primo, Roberto Gavidia, también de 55 años y vecino de Santa Eulàlia. Roberto sí que alaba la frecuencia de paso de los buses alternativos, aunque lamenta que, una vez empieza el recorrido, hay mucho tráfico y el bus avanza "mucho más lento" que el trayecto habitual en metro. Efectivamente, algunas retenciones matutinas en la calle Olzinelles de Barcelona han alargado la llegada a la meta de los buses tras tener que detenerse a pocos metros de la parada final. Una condición que, sumada a la aglomeración dentro del bus, provocaba diásporas repentinas de usuarios a toda prisa.

Franklyn Gavidia, tras bajarse del bus alternativo por el corte de la L1 del metro. / Manu Mitru

El tiempo estimado del trayecto alternativo por parte de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en sentido Florida es de 32 minutos, mientras que en dirección a Plaça de Sants es de 25 minutos. Unos tempos que este diario ha podido comprobar que, aproximadamente, se cumplen. Con todo, la mayoría de usuarios coinciden en la necesidad de más vehículos dado que a las paradas de origen llega un nuevo bus apenas dos o tres minutos, pero, desde que parte uno hasta que marcha el siguiente, el tiempo asciende a unos ocho minutos. Una frecuencia muy inferior a la del metro y en vehículos, también de menor capacidad.

Así lo resume también Sara, de 46 años, quien califica esta primera experiencia como "fatal" tras tener que viajar embutida como "un saco de patatas" y haber tardado "el triple de tiempo que de normal". En esta misma línea, Roberto Gavidia y su primo señalan que, para los próximos días, ya han empezado a buscar alternativas y que probablemente se decantarán por hacer uso de la L5, aunque ello les suponga tener que caminar más tiempo al inicio de su viaje. De hecho, TMB ya estimaba que la L5 se iba a convertir en la principal alternativa para buena parte de los usuarios.

Roberto Gavidia, tras bajar de bus alternativo por el corte de la L1 del metro. / Manu Mitru

Un autobús del servicio alternativo por el corte de la L1 sale lleno desde Plaça de Sants en dirección Florida. / Manu Mitru

Dudas e informadores

Las obras que la empresa pública realiza en su infraestructura este verano tienen un presupuesto de 11,5 millones de euros y buscan renovar la vía, así como "mejorar la fiabilidad de la línea entre las estaciones de Santa Eulàlia y Mercat Nou", y, para hacerlo posible, necesita interrumpir el servicio. Por ello, TMB, que calcula que el corte afecta a unos 43.000 usuarios los días laborables de julio y a unos 36.000 en agosto, ha puesto en marcha ese servicio alternativo que haga la misma ruta del metro, pero por el exterior.

Posibles alternativas de la ruta afectada en la L1 del metro de Barcelona, entre las estaciones de Florida y Plaça de Sants. / TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA

Además, hace una semana, TMB empezó a desplegar una campaña de informadores, que se ha intensificado este viernes en más de 15 puntos de la red afectada. Efectivamente, en las inmediaciones de Plaça de Sants o Florida, una multitud de trabajadores de la empresa pública buscaban orientar y explicar las alternativas a los usuarios en el primer día de corte, dado que muchos llegaban aún con dudas y sin tener claras las afectaciones reales.

Ejemplo de ello es Keily Reinosa, de 31 años, que este 17 de julio ha llegado hasta Plaça de Sants desde Vilapicina, donde reside, pensando que los vehículos de la L1 del metro no se iban a detener entre Sants y Florida, pero que los convoyes iban a seguir su trayecto por el subsuelo. De igual modo que ocurrió recientemente con el corte de la L5 en Sagrada Família por la visita del Papa. A ella sí que le toca trabajar durante todo el verano, por lo que lamenta que durante este mes y medio va a tener que levantarse más temprano para no llegar tarde.