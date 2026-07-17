Operativo de la Guardia Urbana
Detienen a un hombre por insultar durante el Pride Barcelona a dos personas por su orientación sexual
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Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de odio y amenazas durante la celebración del Pride Barcelona 2026, tras observar cómo el sospechoso insultaba reiteradamente a dos personas por su orientación sexual y las amenazaba con una botella rota de cristal.
Según ha informado la Guardia Urbana, agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de Ciutat Vella procedieron este pasado jueves a detener al hombre en el marco de un dispositivo especial de seguridad, en el que detectaron que el sospechoso se dirigía a las víctimas de forma intimidatoria.
El hombre habría roto una botella de cristal después de insultar a ambas personas, cuando pasó a amenazarlas mientras sostenía el cuello de la botella. La intervención policial evitó una posible agresión física y terminó con la detención del hombre.
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