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Detienen a un hombre por insultar durante el Pride Barcelona a dos personas por su orientación sexual

CONTEXTO | Pride Barcelona 2026: estos son todos los conciertos gratis desde hoy

Acto central del Pride en Barcelona.

Acto central del Pride en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

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Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de odio y amenazas durante la celebración del Pride Barcelona 2026, tras observar cómo el sospechoso insultaba reiteradamente a dos personas por su orientación sexual y las amenazaba con una botella rota de cristal.

Según ha informado la Guardia Urbana, agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de Ciutat Vella procedieron este pasado jueves a detener al hombre en el marco de un dispositivo especial de seguridad, en el que detectaron que el sospechoso se dirigía a las víctimas de forma intimidatoria.

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El hombre habría roto una botella de cristal después de insultar a ambas personas, cuando pasó a amenazarlas mientras sostenía el cuello de la botella. La intervención policial evitó una posible agresión física y terminó con la detención del hombre.

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