Barcelona estrena un espacio para skaters y peatones con mobiliario patinable y vistas al mar

El litoral de Barcelona inaugura con una fiesta este sábado por la tarde una zona experimental para patinar y pasear, fruto de una colaboración singular. El Ayuntamiento de Barcelona, la histórica fabricante de pavimento y mobiliario urbano Escofet, el estudio de arquitectura Agenda Urbana y la asociación SNT4EVER se han aliado para sacar adelante una prueba piloto en el marco de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura 2026. Es un espacio para skaters y peatones, no segregado como un skatepark sino integrado en el paseo Garcia Fària. Y con vistas al mar de propina.

Mobiliario de Escofet en el Espacio Provisional Skate Garcia-Fària, la víspera de la inauguración / Sandra Román

Situado a la altura del número 22 de este paseo, en el distrito de Sant Martí, se ha bautizado de momento con un nombre muy pragmático: Espai Provisional Skate Garcia-Fària. Escofet ha cedido e instalado en este tramo de vía pública 14 unidades de mobiliario urbano, concretamente cinco modelos de su colección ‘patinable’, ideada junto a Agenda Urbana. Este despacho está especializado en infraestructura skater y por ejemplo es autor de una gran pista de street en el festival de deporte urbano Graviteo que acoge el circuito de Montmeló este fin de semana.

La ubicación y disposición es fruto de la complicidad con la asociación SNT4EVER, nacida hace seis años y representante de la comunidad de patinadores que desde los años 90 utiliza la plaza Països Catalans. Se constituyó para poder interlocutar con las administraciones durante las obras en la estación de Sants, que amenazaban su consolidado espacio de entreno y reunión. Acordaron un nuevo espacio provisional y empezaron a trabajar “otra mirada” a los espacios para patinadores, que defienden que deben formar parte del espacio público de la ciudad.

Mobiliario de Escofet en el Espacio Provisional Skate Garcia-Fària, la víspera de la inauguración / Sandra Román

“Barcelona es una capital mundial del skate, pero otras ciudades como Burdeos (Francia) o Malmö (Suecia) llevan años abriendo camino con planes de skate inclusivo”, expone Marc Lozano, presidente de la asociación. “Patinar es una actividad urbana, no se puede encerrar como un partido de fútbol en un estadio”, defiende. La buena sintonía lograda con los técnicos municipales llevó a una visita de estudio conjunta a Burdeos y la creación de una zona piloto en los Jardines de la Rambla de Sants hace un año, señalizada con carteles que recuerdan las normas para una buena convivencia.

De Sants a Sant Martí

La Capitalidad abrió la oportunidad de una nueva experiencia en la costa, de la mano de Escofet. El Ayuntamiento de Barcelona facilitó el emplazamiento y las autorizaciones necesarias para hacer posible la iniciativa. El nuevo espacio en Garcia Fària incluye seis bancadas ‘Bancalosa’ de 40 centímetros de altura y dos más de 20 centímetros, tres asientos del modelo ondulado ‘Wave’, dos del ‘So-ffa’ y uno del ‘Flor’. Todas las piezas han sido seleccionadas a conciencia “para integrarse de manera natural en el paisaje urbano y permitir simultáneamente usos cotidianos y la práctica del skateboarding”.

Mobiliario de Escofet en el Espacio Provisional Skate Garcia-Fària, la víspera de la inauguración / Sandra Román

“El Espai Provisional Skate Garcia-Fària se concibe como una experiencia piloto destinada a investigar cómo el diseño urbano puede contribuir a generar espacios más inclusivos, flexibles y abiertos a nuevas formas de habitar la ciudad”, señala Escofet. “Recoge también una aspiración compartida durante años por parte de la comunidad skate barcelonesa: avanzar hacia una ciudad que reconozca el skateboarding como una práctica cultural legítima e integrada en el espacio público”, remacha.

Están instaladas desde hace unos días, aunque este sábado a partir de las 18 horas se inauguran con exhibiciones de skatebording y música de DJ en directo. “Serán pequeños challenges pensados para que todo el mundo pueda participar, jóvenes, chicas, profesionales…”, avanza Christopher Thomas Khan, director de Agenda Urbana, que colabora de forma voluntaria con el proyecto y su difusión. La fiesta reunirá a representantes institucionales, profesionales del diseño urbano, arquitectos, entidades colaboradoras, miembros de la comunidad skate y ciudadanía en general.

Khan está especialmente satisfecho con la acogida espontánea que ha suscitado: “El mismo día de la colocación ya había entre 20 y 30 patinadores experimentando con el mobiliario porque lo habían visto anunciado en las redes sociales”. Los vídeos de estos primeros usos suman “más de 300.000 visualizaciones” y las fotos etiquetadas en Instagram delatan un goteo de skaters procedentes de medio mundo.