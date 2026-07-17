Afectación al transporte público del Pride Barcelona: líneas de bus afectadas y horario ampliado del metro

Este próximo sábado, 18 de julio, Barcelona acogerá el multitudinario desfile anual del Pride, lo que provocará alteraciones en el servicio de autobús aproximadamente entre las 15:30 h y las 21 h. Entre las líneas de bus que se desviarán o limitarán su recorrido se encuentran la D50, H12, H14, H16, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 141 y las rutas azul y roja del Barcelona Bus Turístic.

Por este motivo, se recomienda a los usuarios desplazarse en metro por el entorno de las zonas afectadas, utilizando las estaciones de Universitat (L1/L2), Catalunya (L1/L3), Passeig de Gràcia (L2/L3/L4), Urquinaona (L1/L4), Tetuan (L2) y Arc de Triomf (L1). El desfile se iniciará en la plaza de la Universitat y recorrerá la Gran Via de les Corts Catalanes, girará en la plaza de Tetuan, continuará por el Passeig de Sant Joan y el Passeig de Lluís Companys, y finalizará en el Passeig de Pujades.

Por otra parte, tanto el viernes 17 como el sábado 18 hay programados conciertos en el Passeig de Lluís Companys y en la plaza de Universitat. Para llegar a Lluís Companys se aconseja utilizar las líneas de autobús D50, H14, H16, V17, V19, 19, 54 y 120, o bien bajar en la estación de metro de Arc de Triomf (L1). En cuanto a Universitat, las opciones recomendadas son las líneas de autobús D50, H12, H16, V13, V15, X1, 52, 54, 55, 59, 63, 67 y 120, o la estación de Metro de Universitat (L1 y L2).

Cabe recordar que las actividades del Pride se extienden del 27 de junio al 19 de julio con vermuts, pregón y conciertos, coincidiendo con varias obras de mejora en la infraestructura del metro. Debido a estos trabajos, la L1 y las líneas L9 y L10 experimentarán afectaciones en su servicio, la estación de Verdaguer de la L4 estará fuera de servicio y el enlace habitual de la estación de Catalunya entre la L1 y la L3 permanecerá cerrado, por lo que los usuarios deberán realizar el transbordo siguiendo las indicaciones específicas de la estación.