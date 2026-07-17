Transporte público
Afectación al transporte público del Pride Barcelona: líneas de bus afectadas y horario ampliado del metro
El desfile recorrerá el Passeig de Lluís Companys y la Gran Via de les Corts Catalanes, lo que provocará alteraciones en el servicio de autobús entre las 15:30 h y las 21 h
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Alma Rodelgo Llasat
Este próximo sábado, 18 de julio, Barcelona acogerá el multitudinario desfile anual del Pride, lo que provocará alteraciones en el servicio de autobús aproximadamente entre las 15:30 h y las 21 h. Entre las líneas de bus que se desviarán o limitarán su recorrido se encuentran la D50, H12, H14, H16, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 141 y las rutas azul y roja del Barcelona Bus Turístic.
Por este motivo, se recomienda a los usuarios desplazarse en metro por el entorno de las zonas afectadas, utilizando las estaciones de Universitat (L1/L2), Catalunya (L1/L3), Passeig de Gràcia (L2/L3/L4), Urquinaona (L1/L4), Tetuan (L2) y Arc de Triomf (L1). El desfile se iniciará en la plaza de la Universitat y recorrerá la Gran Via de les Corts Catalanes, girará en la plaza de Tetuan, continuará por el Passeig de Sant Joan y el Passeig de Lluís Companys, y finalizará en el Passeig de Pujades.
Por otra parte, tanto el viernes 17 como el sábado 18 hay programados conciertos en el Passeig de Lluís Companys y en la plaza de Universitat. Para llegar a Lluís Companys se aconseja utilizar las líneas de autobús D50, H14, H16, V17, V19, 19, 54 y 120, o bien bajar en la estación de metro de Arc de Triomf (L1). En cuanto a Universitat, las opciones recomendadas son las líneas de autobús D50, H12, H16, V13, V15, X1, 52, 54, 55, 59, 63, 67 y 120, o la estación de Metro de Universitat (L1 y L2).
Cabe recordar que las actividades del Pride se extienden del 27 de junio al 19 de julio con vermuts, pregón y conciertos, coincidiendo con varias obras de mejora en la infraestructura del metro. Debido a estos trabajos, la L1 y las líneas L9 y L10 experimentarán afectaciones en su servicio, la estación de Verdaguer de la L4 estará fuera de servicio y el enlace habitual de la estación de Catalunya entre la L1 y la L3 permanecerá cerrado, por lo que los usuarios deberán realizar el transbordo siguiendo las indicaciones específicas de la estación.
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