TMB licita la compra de 35 trenes para el Metro de Barcelona para mejorar la frecuencia de paso

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha licitado la compra anunciada hace un año de 35 trenes nuevos para el Metro, 22 de los cuales se destinarán a la L9, mientras que los otros 13 serán para líneas convencionales, ha informado en un comunicado este viernes. Con una inversión de 330 millones de euros y la posibilidad de comprar 4 trenes más, el objetivo es que la frecuencia de paso del Metro se sitúe por debajo de los 3 minutos y medio en hora punta, especialmente en las líneas 1 y 5, las más concurridas, donde el intervalo de tiempo se situará en 2 minutos y 38 segundos y 2 minutos y 15 segundos, respectivamente.

Se prevé que los primeros trenes lleguen en 2029 y se espera que sean más accesibles, sostenibles y con estándares más avanzados, además de que tendrán que cumplir las últimas normativas en materia de ciberseguridad.

La compra será asumida por diferentes administraciones consorciadas por la Autoritat del Transport Metropolità, siendo la Generalitat la que asumirá el mayor coste con un 51% del total, seguida del Ayuntamiento de Barcelona (25%) y el Área Metropolitana de Barcelona (24%).

Con esta compra, se prevé poder absorber mejor el aumento de la demanda que se espera, ya que las validaciones en la red de Metro subieron un 2,4% en 2025 respecto al año anterior, con 479,9 millones de validaciones.