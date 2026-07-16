Un sindicato de Guardia Urbana de Barcelona denuncia que hay 140 accidentes de tráfico acumulados por investigar

El Sindicat Independent de la Policía Local (SIP-Fepol) ha denunciado el colapso que sufre la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana, ya que acumula "más de 140 de accidentes pendientes de la elaboración de su preceptivo informe técnico". La UCAT es la unidad especializada de la Guardia Urbana de Barcelona encargada de la investigación, reconstrucción de siniestros viarios y la atención a las víctimas de accidentes graves.

Para el sindicato, esta cifra "ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en un problema estructural. A día de hoy, la unidad continúa acumulando" y lamenta que la situación "se ha normalizado" dentro del cuerpo, ya que los agentes se encuentran a diario con "más de cien accidentes pendientes" de elaborar el informe. Además, han remarcado que aunque hagan "el máximo número posible de informes" durante su jornada laboral "finalizan el servicio con más accidentes pendientes de los que había al comenzar. Un escenario que genera una enorme frustración profesional, una presión constante y un desgaste laboral difícilmente asumible".

Para disminuir esta carga de trabajo, los responsables policiales plantean que determinados accidentes leves sean instruidos desde las unidades territoriales", aunque para SIP-Fepol esta medida "supone trasladar parte de esa carga de trabajo a las patrullas de seguridad ciudadana".

"Cada patrulla dedicada a instruir un informe técnico es una patrulla menos prestando servicio preventivo, atendiendo requerimientos de Sala o reforzando la seguridad ciudadana en un momento especialmente complejo para Barcelona", remarcan desde el sindicato que lamentan que "desvestimos a un santo para vestir a otro".

El sindicato reclama más recursos humanos y materiales para la unidad y así dejar de abordar la situación con "soluciones improvisadas" y "estructural". Por eso estudian las vías jurídicas posibles para "denunciar la alta presión laboral a la que está sometida la plantilla de la UCAT".

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Fuentes de la Guardia Urbana han explicado a este diario que el ritmo de trabajo en la unidad es el mismo de siempre, aunque se debe tener en cuenta que en los últimos meses se han producido en la ciudad numerosos accidentes graves y complejos muy seguidos que pasan a ser prioritarios para realizar el correspondiente informe.