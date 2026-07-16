Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amnistía TJUEPuigdemontQuequéSilvia IntxaurrondoBegoña GómezBarcelonaInglaterra - ArgentinaTuchelCalorNoelia eutanasiaLamine Yamal
instagramlinkedin

Ayuda ciudadana

Los Mossos d'Esquadra buscan a Sara Maria, desaparecida el 8 de julio en Badalona

Tiene el pelo castaño, media melena y podría estar desorientada

Desaparecida una mujer de 55 años en Badalona

Desaparecida una mujer de 55 años en Badalona / MOSSOS D'ESQUADRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Badalona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han publicado un aviso para recibir información sobre el paradero de Sara Maria, una mujer de 55 años a la que se le perdió la pista el pasado 8 de julio.

La última vez que se la vio, estaba cerca de la zona de Can Miravitges, en el barrio de Pomar de Dalt.

La policía catalana la describe como de "complexión normal", tiene el pelo castaño y media melena. Advierten, asimismo, que podría estar desorientada.

Noticias relacionadas

Los Mossos llaman a la colaboración ciudadana para encontrarla y piden que quien la haya podido ver o disponga de información sobre su paradero, contacte inmediatamente con el teléfono de emergencias 112.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
  2. La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage
  3. Terrassa, L'Hospitalet y Sabadell son las tres ciudades de España más demandadas para alquilar, según 'Idealista
  4. Barcelona ensayará cómo responder a una ola de calor de 50º con un simulacro en septiembre de 2027: 'Estamos obligados a prepararnos
  5. Nuevas excavaciones en un yacimiento arqueológico de Martorell permitirán entender mejor cómo era el antiguo núcleo medieval
  6. Javier García, exempleado del metro de Barcelona con ocho arrollamientos de suicidas: 'Lo normal es que un conductor sufra uno o dos
  7. Suicidios en el metro de Barcelona: tres muertos y 14 intentos fallidos en los últimos seis meses
  8. Muere una mujer de 60 años en un incendio en el Eixample

TMB licita la compra de 35 trenes para el Metro de Barcelona para mejorar la frecuencia de paso

TMB licita la compra de 35 trenes para el Metro de Barcelona para mejorar la frecuencia de paso

Los Mossos d'Esquadra buscan a Sara Maria, desaparecida el 8 de julio en Badalona

Los Mossos d'Esquadra buscan a Sara Maria, desaparecida el 8 de julio en Badalona

Los fans de la Roja en Barcelona montan una fiesta 'alternativa' para ver la final en un 'beach club' de la Barceloneta

Los fans de la Roja en Barcelona montan una fiesta 'alternativa' para ver la final en un 'beach club' de la Barceloneta

Dos burros extraviados de una pastura en Collserola cortan la ronda de Dalt de Barcelona

Dos burros extraviados de una pastura en Collserola cortan la ronda de Dalt de Barcelona

Sant Cugat abre una nueva etapa de cooperación económica y universitaria con la ciudad china de Changzhou

Sant Cugat abre una nueva etapa de cooperación económica y universitaria con la ciudad china de Changzhou

"Increíble para desconectar": El parque de L'Hospitalet en el que disfrutarán tus hijos

"Increíble para desconectar": El parque de L'Hospitalet en el que disfrutarán tus hijos

Hallazgo en la Barcelona metropolitana: las mariposas alcanzan una cifra récord y crecen en los ríos Besòs y Llobregat

Diego Arcos: “De Buenos Aires a Barcelona emigra clase media, porque una familia necesita 20.000 euros para venir”

Diego Arcos: “De Buenos Aires a Barcelona emigra clase media, porque una familia necesita 20.000 euros para venir”