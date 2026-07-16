Los Mossos d'Esquadra buscan a Sara Maria, desaparecida el 8 de julio en Badalona

Los Mossos d'Esquadra han publicado un aviso para recibir información sobre el paradero de Sara Maria, una mujer de 55 años a la que se le perdió la pista el pasado 8 de julio.

La última vez que se la vio, estaba cerca de la zona de Can Miravitges, en el barrio de Pomar de Dalt.

La policía catalana la describe como de "complexión normal", tiene el pelo castaño y media melena. Advierten, asimismo, que podría estar desorientada.

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Los Mossos llaman a la colaboración ciudadana para encontrarla y piden que quien la haya podido ver o disponga de información sobre su paradero, contacte inmediatamente con el teléfono de emergencias 112.