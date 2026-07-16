L'Hospitalet tendrá una pantalla de seis metros para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

Los aficionados al fútbol de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) contarán con la posibilidad de seguir la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a través de una pantalla gigante en la plaza del Ayuntamiento. En un comunicado, el consistorio explica que pondrá a disposición de los vecinos una pantalla "de grandes dimensiones". Concretamente, de seis metros de largo por 3,5 de ancho.

"Ven con la familia, los amigos o la camiseta de la selección y disfruta del ambiente", anima el consistorio a los hospitalenses. Para lograr mayor afluencia, el ayuntamiento recuerda que, a partir de las 20 horas ya habrá animación con DJ y que a las 21 h empezará el partido.

El partido de este domingo enfrentará a las selecciones de España y Argentina. La selección española afronta así su segunda final de un Mundial de fútbol y, de ganarla, sería también la segunda vez en la historia que se haría con el título de esta competición. Con la colocación de la pantalla gigante, L'Hospitalet se suma así a la apuesta de muchas otras ciudades metropolitanas, como Viladecans, Castelldefels, Sabadell o Mataró, que ya para la semifinal instalaron sendas pantallas, con gran éxito de público.

Ahora, además de L'Hospitalet, Barcelona también se ha sumado a ese listado para retransmitir el duelo entre la albiceleste de Leo Messi y la roja de Lamine Yamal. Una reedición de la Finalísima que no se pudo celebrar a principios de años y que los cruces han llevado a que se produzca en la final del torneo de fútbol más importante.