Los hospitales de Terrassa, Sabadell y Manresa se alían para impulsar un Comprehensive Cancer Center

El Servei Català de la Salut, el Hospital Universitario Mútua Terrassa, el Hospital Universitario de Terrassa, el Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell y Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa han firmado esta semana un convenio para desarrollar un Comprehensive Cancer Center (CCC).

El proyecto dará servicio a la población del Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès y la Cerdanya, con el objetivo de reforzar una atención oncológica integral, coordinada y centrada en el paciente.

Los Comprehensive Cancer Center forman parte de una red de centros de alta calidad homologada por la Unión Europea. El objetivo es que el 90% de los pacientes oncológicos tenga acceso a uno de estos centros de atención integral antes de 2030.

El Departament de Salut destaca que la colaboración entre los cuatro hospitales permitirá crear una red territorial de atención oncológica que garantice el acceso equitativo a servicios de alta especialización, reduzca las desigualdades y acerque los recursos sanitarios a la población.

Los usuarios de los hospitales del Berguedà y la Cerdanya también podrán acceder a este servicio a través del área de oncología de Althaia de Manresa, que ya presta atención oncológica en los hospitales de estas comarcas.

Este modelo de trabajo en red facilitará también el intercambio de conocimiento, una mejor coordinación entre los centros y nuevas colaboraciones en investigación e innovación.

El convenio proporciona a los hospitales el marco jurídico necesario para impulsar la creación de un centro que pueda formar parte de la red CCC.

El Servei Català de la Salut participa en el acuerdo para garantizar que el proyecto se ajuste a la planificación sanitaria pública, la coordinación territorial, la equidad asistencial y la cohesión del sistema sanitario.

Noticias relacionadas

En Catalunya ya cuentan con la acreditación de Comprehensive Cancer Center el Campus Salut Bellvitge, el Hospital Universitario Vall d’Hebron y el Hospital Clínic de Barcelona. Otros centros, como el Hospital Germans Trias y el ICO Badalona, se encuentran en proceso de acreditación.