Hallazgo en la Barcelona metropolitana: las mariposas alcanzan una cifra récord y crecen en los ríos Besòs y Llobregat

Durante años, la mirada se ha centrado en los parques y jardines como los únicos refugios de la naturaleza urbana, pero los últimos datos del Observatori Metropolità de Papallones (mBMS) revelan que los cursos fluviales del Besòs y el Llobregat actúan como auténticas 'autopistas' de biodiversidad. El año 2025 se ha consolidado como un hito histórico para el proyecto, registrando la cifra récord de 15.206 ejemplares y una diversidad nunca vista de 45 especies, superando las 44 detectadas en 2023.

Este estallido de vida tiene su epicentro en la reciente incorporación de nuevas zonas de muestreo en el cauce del río Llobregat, específicamente en los humedales de Molins de Rei, el Parc Agrari del Baix Llobregat en Sant Boi y Ca n’Albereda en Sant Andreu de la Barca. Los resultados de este primer año de seguimiento fluvial son elocuentes: aunque la riqueza de especies es idéntica a la de los parques urbanos —18 especies en ambos entornos—, la cantidad de mariposas es significativamente mayor. En los ríos se han contado 28,2 individuos por muestreo, una cifra que multiplica por 1,5 la media histórica de los parques y triplica la de las playas.

La clave de esta abundancia reside en la propia naturaleza de los espacios fluviales. Según Joan Pino, responsable científico del mBMS y director del CREAF, estos ecosistemas ofrecen hábitats abiertos con una gran diversidad de flora y, lo más importante, periodos de floración más extensos gracias a la disponibilidad de agua. Esto garantiza alimento durante más tiempo para las mariposas, permitiendo que especies como la blanqueta de la col (Pieris rapae) dominen el paisaje con un 70,4 % de las observaciones en estas zonas, utilizando los cursos de agua para sus procesos migratorios.

Pero el hallazgo no solo destaca por la cantidad, sino por la singularidad. En este primer año de prospección fluvial se ha localizado un ejemplar de damer rogenc (Melitaea didyma), una especie propia de ambientes abiertos y zonas de agricultura extensiva de la que solo se tenían tres registros previos en los siete años de vida del proyecto. Este tipo de descubrimientos subraya la importancia de mantener la gestión ecológica en estas "infraestructuras verdes y azules" para favorecer especies que no encuentran acomodo en el interior de la ciudad.

Parque fluvial del río Llobregat. / Jordi Surroca

Medio centenar de voluntarios implicados

A pesar del optimismo por las cifras récord, los expertos mantienen la cautela. Si bien se detecta una mejora en el equilibrio de las poblaciones respecto a 2024, la dominancia de la blanqueta de la col sigue siendo excesiva en comparación con los años previos a la sequía, cuando no superaba el 20 % de las observaciones.

El éxito de este seguimiento, sin embargo, no sería posible sin el pulmón que impulsa el proyecto: la ciencia ciudadana. Un total de 53 voluntarios realizaron 482 muestreos en 2025, demostrando que la implicación ciudadana es vital para entender y conservar la salud de nuestros ecosistemas, de la cual las mariposas son las mejores bioindicadoras.

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Con la vista puesta en el 2026, los primeros informes mensuales sugieren que la tendencia positiva continúa, con más individuos y especies detectadas que la media histórica. El futuro de estas comunidades aladas dependerá, ahora, de la clemencia del calor extremo y de la generosidad de las lluvias durante el verano y el otoño, factores determinantes para que la 'renacer' de las mariposas en los ríos de Barcelona no sea solo un fenómeno pasajero.