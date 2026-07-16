Fiscalía pide cinco años de prisión para un policía local de Barberà del Vallès por agredir a dos vecinos

La Fiscalía solicita un total de cinco años de prisión para un agente de la Policía Local de Barberà del Vallès acusado de agredir a dos vecinos durante un registro oficial practicado en el interior de un furgón policial. En concreto, el Ministerio Público reclama dos años y seis meses de cárcel por cada uno de los dos presuntos delitos de lesiones, ya que fueron dos víctimas.

Consta así en el escrito de acusación remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Cerdanyola del Vallès, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los hechos se remontan a la tarde del 31 de diciembre de 2021. Según el relato de Fiscalía, el agente se encontraba prestando un servicio de tráfico con un vehículo oficial cuando dio el alto a un automóvil en el que viajaban dos vecinos de Barberà del Vallès. A consulta de este diario, el Ayuntamiento ha declinado hacer declaraciones sobre el caso y ha expresado su respeto por el procedimiento judicial en curso.

El escrito señala que el policía conocía previamente a uno de los ocupantes por intervenciones anteriores relacionadas con presuntos delitos contra la salud pública. Los agentes realizaron inicialmente un cacheo superficial, en el que no encontraron sustancias estupefacientes.

Fisura nasal, heridas y contusiones

Ante la sospecha de que uno de los hombres pudiera ocultar droga en la ropa interior, se les requirió para efectuar un registro más exhaustivo en el interior del furgón policial. Fue entonces cuando, siempre según la versión de la Fiscalía, el acusado propinó varios golpes en la cara a los dos ocupantes del vehículo.

Como consecuencia de la presunta agresión, ambos sufrieron una fisura nasal, además de heridas, contusiones y cortes. Uno de ellos habría padecido también una deformidad en la nariz. Los dos necesitaron aproximadamente un mes de tratamiento médico para recuperarse de las lesiones.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de dos delitos de lesiones y solicita para el agente una pena de dos años y seis meses de prisión por cada uno de ellos. El ministerio público también reclama que el acusado indemnice a las víctimas con 1.235 y 1.295 euros, respectivamente. Asimismo, atribuye al Ayuntamiento de Barberà del Vallès, del que depende la Policía Local, la condición de responsable civil subsidiario.