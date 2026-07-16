Los fans de la Roja en Barcelona montan una fiesta 'alternativa' para ver la final en un 'beach club' de la Barceloneta

Barcelona contará finalmente con dos grandes eventos festivos para ver la final del Mundial 2026 que enfrentará a las selecciones de España y Argentina. El ayuntamiento, al contrario que otros municipios, rechazó llevar a cabo montajes con pantallas gigantes en las fases previas, pero ahora ha organizado uno en la calle Martí i Franquès con la calle Baldiri i Reixac, en Les Corts para que la ciudadanía disfrute el partido multitudinariamente. De ese modo, la plataforma Barcelona con la selección, que había convocado distintos eventos en espacios lúdicos, ha optado por una gran convocatoria final en el 'beach club' Bastian Beach, en primera línea de mar, donde tiene asegurado el lleno este domingo (21.00h).

El colectivo de fans de la Roja, que desde hace una década organiza encuentros para ver los partidos de la selección, a falta de opciones abiertas en la vía pública, considera que el emplazamiento por el que ha apostado el consistorio no es el más adecuado. Creen que la ocasión merecía un espacio mayor y un mejor despliegue tecnológico, ya que habrá una pantalla de 8 x 5 metros, según informó el el ayuntamiento. Más pequeña que las desplegadas, por ejemplo, en las fiestas previas de la plataforma de forofos. En el sarao de Luz de Gas ya contaron con una de casi 60 m2, explican a este diario.

En una nota, lamentan que "el Ayuntamiento de Barcelona haya esperado hasta la final para instalar una pantalla gigante en la ciudad, cuando numerosos municipios del resto de Catalunya llevan organizando retransmisiones públicas desde los cuartos de final". Consideran que "Barcelona ha perdido una oportunidad de convertir la final del Mundial en una gran celebración ciudadana, como ya ocurrió en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando cerca de 100.000 personas siguieron el partido desde la plaza de España, o durante la final de la Eurocopa 2024, que reunió a miles de aficionados en la plaza Catalunya".

"Seguridad y comodidad"

De modo que Barcelona con la selección organizará su propia fiesta este domingo en Bastian Beach, el famoso club de playa situado en instalaciones del Club Natació Barcelona. Las puertas abrirán a las 19.00 horas con una previa protagonizada por La Rumba Barcelona, y sus músicos, que animarán lo que esperan que sea una jornada "inolvidable", al aire libre y junto al Mediterráneo.

Según detallan, desplegarán tres pantallas gigantes a la fresca, y varias pantallas panorámicas distribuidas por todo el recinto, garantizando una la visibilidad desde cualquier punto. De momento, ya han vendido cada uno de los tramos de entradas que han ido poniendo a la venta desde el jueves. Están seguros de volver a colgar el 'sold out'.

La plataforma asegura que su evento estará marcado por la "seguridad, comodidad y organización". Al contrario que en la fiesta pública de 2024, tercian, donde además de "masificación" se produjeron "diversos incidentes".

El grupo, que se define sin ánimo de lucro y sin vinculaciones políticas, se congratula de llenar espacios apoyando a la selección española. Y esperan celebrarlo a lo grande si España se proclama campeona, señalan a este diario.

"Barcelona con la Selección hace un llamamiento a todos los aficionados para volver a teñir Barcelona de rojo y demostrar, una vez más, que la mejor afición también juega su partido", han clamado en su nota.