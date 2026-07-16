"¿Dónde puedo comprar camisetas para revender?": la final del Mundial agita a la comunidad argentina de Castelldefels

Los ánimos de la hinchada argentina no sólo se dejan ver en Barcelona, donde los cánticos, bocinazos y gritos de alegría se sintieron en la plaza de las Glòries al confirmarse el pase de la selección albiceleste a la final del Mundial contra España. Castelldefels, en el Baix Llobregat, es otra ciudad catalana clave para la comunidad argentina de cara a la gran final de este domingo.

De hecho, la agitación ya puede palparse en el grupo de Facebook 'Argentinos en Castelldefels', con casi 5.500 miembros. "¿Alguien sabe dónde puedo comprar por mayor banderas, camisetas, cosas del mundial de Argentina? Es para revender", pregunta una usuaria. A lo que otra contesta: "Vas retarde, ya hemos vendido por todos lados".

Otros vecinos de la comunidad argentina preguntan por lugares del municipio para ver la final. Una pregunta que, en relación a las fases previas de la competición, lleva días mostrándose en el grupo. Las alternativas de restaurantes o bares son variadas: desde el restaurante Los Campeones hasta el chiringuito Chalito, pasando por la cafetería Martina o la pizzeria Pizza Sur, por citar algunos de los ejemplos comentados en el multitudinario grupo.

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Oficialmente, el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) registra en Castelldefels a 915 vecinos (del total de 16.883 extranjeros) con nacionalidad argentina. Si bien el dato 'oculta' que la nacionalidad extranjera más cuantiosa de la ciudad es la italiana, con 2.357 vecinos, precisamente el origen con el que los argentinos pueden compartir nacionalidad a partir del Convenio de Doble Nacionalidad vigente entre ambos países desde el año 1974.