Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amnistía TJUEPuigdemontQuequéSilvia IntxaurrondoBegoña GómezBarcelonaInglaterra - ArgentinaTuchelCalorNoelia eutanasiaLamine Yamal
instagramlinkedin

Collboni celebra el aval a la amnistía: "Es la hora del reencuentro, el diálogo y la convivencia"

"Europa dice 'sí' a la amnistía. Catalunya dice 'sí' al futuro", ha defendido el alcalde de Barcelona

DIRECTO | Todas las novedades y detalles de la sentencia del TSJE sobre la amnistía y Puigdemont

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni / David Zorrakino - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado este jueves el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) y ha manifestado que "es la hora del reencuentro, el diálogo y la convivencia para mirar adelante y progresar".

En una publicación en Instagram recogida por Europa Press, ha destacado que la sentencia del TJUE ratifica la "plena" legalidad de la ley y que ya no existe "ningún obstáculo para su aplicación diligente e integral". "Europa dice 'sí' a la amnistía. Catalunya dice 'sí' al futuro", ha añadido. También ha compartido en otra 'story' la comparencia del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, para expresar su "satisfacción" por la sentencia.

Noticias relacionadas

El TJUE ha dictaminado que la ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez es compatible con el derecho comunitario, una resolución que puede allanar el camino de regreso a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En concreto, la justicia europea resuelve que aplicar esa ley al delito de malversación no pone en riesgo las finanzas comunitarias, y, por otro, que el perdón al delito de terrorismo es conforme a la normativa de la Unión Europea.

En Directo
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
  2. La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage
  3. Terrassa, L'Hospitalet y Sabadell son las tres ciudades de España más demandadas para alquilar, según 'Idealista
  4. Barcelona ensayará cómo responder a una ola de calor de 50º con un simulacro en septiembre de 2027: 'Estamos obligados a prepararnos
  5. Nuevas excavaciones en un yacimiento arqueológico de Martorell permitirán entender mejor cómo era el antiguo núcleo medieval
  6. Javier García, exempleado del metro de Barcelona con ocho arrollamientos de suicidas: 'Lo normal es que un conductor sufra uno o dos
  7. Suicidios en el metro de Barcelona: tres muertos y 14 intentos fallidos en los últimos seis meses
  8. Muere una mujer de 60 años en un incendio en el Eixample

Collboni celebra el aval a la amnistía: "Es la hora del reencuentro, el diálogo y la convivencia"

TMB licita la compra de 35 trenes para el Metro de Barcelona para mejorar la frecuencia de paso

TMB licita la compra de 35 trenes para el Metro de Barcelona para mejorar la frecuencia de paso

Los Mossos d'Esquadra buscan a Sara Maria, desaparecida el 8 de julio en Badalona

Los Mossos d'Esquadra buscan a Sara Maria, desaparecida el 8 de julio en Badalona

Los fans de la Roja en Barcelona montan una fiesta 'alternativa' para ver la final en un 'beach club' de la Barceloneta

Los fans de la Roja en Barcelona montan una fiesta 'alternativa' para ver la final en un 'beach club' de la Barceloneta

Dos burros extraviados de una pastura en Collserola cortan la ronda de Dalt de Barcelona

Dos burros extraviados de una pastura en Collserola cortan la ronda de Dalt de Barcelona

Sant Cugat abre una nueva etapa de cooperación económica y universitaria con la ciudad china de Changzhou

Sant Cugat abre una nueva etapa de cooperación económica y universitaria con la ciudad china de Changzhou

"Increíble para desconectar": El parque de L'Hospitalet en el que disfrutarán tus hijos

"Increíble para desconectar": El parque de L'Hospitalet en el que disfrutarán tus hijos

Hallazgo en la Barcelona metropolitana: las mariposas alcanzan una cifra récord y crecen en los ríos Besòs y Llobregat