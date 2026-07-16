Collboni celebra el aval a la amnistía: "Es la hora del reencuentro, el diálogo y la convivencia"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado este jueves el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) y ha manifestado que "es la hora del reencuentro, el diálogo y la convivencia para mirar adelante y progresar".

En una publicación en Instagram recogida por Europa Press, ha destacado que la sentencia del TJUE ratifica la "plena" legalidad de la ley y que ya no existe "ningún obstáculo para su aplicación diligente e integral". "Europa dice 'sí' a la amnistía. Catalunya dice 'sí' al futuro", ha añadido. También ha compartido en otra 'story' la comparencia del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, para expresar su "satisfacción" por la sentencia.

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El TJUE ha dictaminado que la ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez es compatible con el derecho comunitario, una resolución que puede allanar el camino de regreso a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En concreto, la justicia europea resuelve que aplicar esa ley al delito de malversación no pone en riesgo las finanzas comunitarias, y, por otro, que el perdón al delito de terrorismo es conforme a la normativa de la Unión Europea.

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Torres asegura que "no tenía ninguna duda" de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves que "no tenía ninguna duda" de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, después de que la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la Ley Orgánica de Amnistía (LOA). "Desde el comienzo yo siempre dije que era una ley constitucional. Yo no tenía ninguna duda, ¿no? Porque la constitución del 78 deja bien claro qué es lo que es y lo que no es constitucional. Y así también se manifestó el Tribunal Constitucional", ha subrayado .

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho esperar que el Tribuna Supremo deje ahora "de hacer política" en este asunto y no "boicotee más" la ley de amnistía.

El PNV urge a los tribunales a mover "ficha" y aplicar la ley de amnistía La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, estableció este jueves que, tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "es momento de que los tribunales españoles muevan ficha y apliquen la amnistía". Lo hizo en rueda de prensa junto a la portavoz del partido en el Parlamento Europeo, Oihane Agirregoitia, después de que el TJUE haya declarado que la ley de amnistía no es contraria al derecho comunitario. Vaquero, según recoge Servimedia, reivindicó que el PNV ya defendió en su día que la amnistía "es un instrumento de convivencia y normalización política para Catalunya y que no pone en riesgo ni el estado de derecho ni la separación de poderes", ni quebranta la Constitución, sino que "sirve para otorgar a la política una oportunidad para reiniciar un proyecto de convivencia y normalización por medios democráticos".

El lehendakari considera que la decisión sobre la amnistía "es una excelente noticia" El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía "es una excelente noticia" para Cataluña" que "debería abrir definitivamente la puerta al regreso del president Puigdemont a casa"."Es un paso imprescindible para la normalización política y la convivencia", ha subrayado Pradales en una publicación en la red social 'X'. "Ahora, esperamos que la justicia española dé el último paso cuanto antes. Cataluña y el conjunto del Estado lo necesitan", ha concluido.