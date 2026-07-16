Cientos de argentinos de Barcelona se reúnen en Glòries para celebrar el pase a la final del Mundial

Con muchos cánticos, bocinazos y gritos de alegría cientos de argentinos residentes en Barcelona y simpatizantes se reunieron en la plaza de las Glòries tras el partido del Mundial que ha clasificado a su selección para la final contra España este domingo.

Las celebraciones en el entorno del lugar de convocatoria ya empezaron antes, porque numerosos establecimientos comerciales argentinos, bares y restaurantes, que abren puertas en el barrio aledaño de Fort Pienc ya alimentaban el clima festivo con televisores para seguir el partido que les enfrentó a Inglaterra.

Al acabar el partido, los aficionados, muchos con camisetas de su selección y banderas, se desplazaron ruidosamente hasta el punto de encuentro de las celebraciones, en la esplanada central de la plaza de las Glòries, que se encuentra parcialmente cerrada al tráfico rodado por las obras en los tranvías.

La convocatoria se había hecho a través de redes sociales, y quería seguir la movilización del partido anterior en que se clasificaron para semifinales y reunió a los seguidores argentinos en el Arc del Triomf, también en el barrio del Fort Pienc del distrito del Eixample.

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Las bocinas de los coches, risas y canciones y gritos se sucedieron hasta entrada la madrugada en las calles que rodean la plaza, en una fiesta que quiso emular las celebraciones que protagonizaron la jornada en la misma Argentina.