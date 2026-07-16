Las carreteras de 300.000 vecinos del área de Barcelona se renuevan: más anchas y con nuevos tramos

La Diputación de Barcelona (DIBA) ha presentado este jueves 16 de julio el balance de la primera fase del Plan Zonal de la Red Local de Carreteras, proyecto que busca racionalizar, actualizar y ordenar la red de vías locales para garantizar la accesibilidad en el territorio, especialmente en aquellos municipios más pequeños que no disponen de conexiones adecuadas. La presentación ha sido liderada por el diputado de Infraestructuras y Territorio, Sergi Vallès, quien ha explicado que, dado que las revisiones de este plan están previstas cada cinco años, “esta se convierte en la primera revisión oficial del Plan Zonal”.

La nueva propuesta de revisión del Plan, que recoge las solicitudes realizadas por las entidades locales entre 2020 y 2025, excluye de su análisis las obras que ya se encuentran en fase de planificación o ejecución. En su lugar, propone un nuevo paquete de actuaciones que incluye 103 ensanches de carreteras, equivalentes a 464,73 kilómetros, y la propuesta de descatalogación de 151 tramos, que suman 228,9 kilómetros y perderán la condición de carretera para pasar a ser de ámbito municipal.

De cara al futuro próximo, queda revisar 71 evaluaciones posibles que abarcan 226 kilómetros, “cuyas prioridades se consensuarán con el territorio”, previendo una inversión de hasta 84,5 millones de euros. Sergi Vallès ha celebrado estos datos asegurando que hace una valoración magnífica de la situación, “tanto en su rol de alcalde como en el de diputado”.

Esta actualización llega tras haberse ejecutado, o estar en proceso de ejecución, cerca del 90% de las 35 actuaciones de la primera fase. Estas mejoras ya benefician a unos 300.000 usuarios diarios, según datos de la DIBA, quienes recorren más de medio millón de kilómetros al día por las vías optimizadas. Inicialmente, se contemplaban cuatro actuaciones más que habrían elevado la cifra a 39, pero el diputado ha detallado que “finalmente se han descartado por diferentes casuísticas”. A pesar de estas bajas, Valentí Aceña, gerente de Servicio de Infrastructuras Viarias y Movilidad, ha destacado que el Plan Zonal es un ejemplo de cómo se tiene que trabajar, señalando que “existen pocos planes con un grado de ejecución tan alto”.

La inversión de esta primera fase ha sido asumida en un 97% por la Diputación, relegando las contribuciones municipales a colaboraciones muy puntuales, y se estima que al finalizar esta etapa la red viaria gestionada por la corporación habrá crecido cerca de un 10%.

Ensanche de 16 carreteras

El balance de este periodo se concreta en varias líneas de actuación prioritarias. Por un lado, se han transformado 18 caminos en carreteras oficiales, lo que representa algo más de 45 kilómetros de longitud; al asumir la Diputación su titularidad y mantenimiento, los ayuntamientos se benefician de un importante ahorro presupuestario. Por otro lado, se ha mejorado la seguridad de 17 caminos municipales mediante actuaciones en 76 kilómetros donde se han reparado grietas, drenajes, señalización y vallas de protección, aunque sin dotarlos de características técnicas de carreteras para que no se incorporen a la red provincial. Asimismo, se han ensanchado 16 carreteras existentes para mejorar 34 kilómetros de vía, y se han descatalogado y transferido a los ayuntamientos un total de 9 tramos que sumaban unos 6,5 kilómetros para pasar a ser de ámbito urbano.

Estas acciones han tenido un impacto directo sobre los municipios de la provincia barcelonesa. En concreto, 23 municipios se han beneficiado de las mejoras de seguridad en caminos con un total de 63,6 kilómetros ejecutados o en ejecución. Otros 5 municipios se han visto beneficiados por la transformación de caminos en carreteras, sumando 5,7 kilómetros en proceso, mientras que un total de 30 municipios han ganado seguridad gracias al ensanchamiento de calzadas, afectando a casi 40 kilómetros en diferentes fases de ejecución. Los orígenes del Plan Zonal se remontan al año 2010, cuando la DIBA inició los análisis de la estructura de caminos tras la aprobación del Decreto Legislativo 2/2009, el cual devolvió a la corporación provincial la competencia para planificar la red local de vías.

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En julio de 2020, el Pleno de la DIBA aprobó el documento definitivo que se aplica y revisa hoy en día. Esta estrategia se alinea con la Agenda 2030 de la ONU, promoviendo infraestructuras sostenibles, resilientes y de calidad. El gran objetivo del plan es equilibrar el territorio, ya que si un camino municipal tiene un uso diario de carretera de interconexión, la Diputación asume su gestión y mantenimiento. Según ha concluido Vallès, “hacer carreteras significa también facilitar la llegada de la fibra óptica o de itinerarios ciclables, aliviando la carga de unos ayuntamientos que antes debían buscar recursos propios ante emergencias por lluvia, nieve o fuego, y que ahora cuentan con el respaldo directo de la Diputación”.