Dos burros extraviados de una pastura en Collserola cortan la ronda de Dalt de Barcelona

Las rondas de Barcelona viven muchas incidencias heterogéneas que conllevan cortes de circulación y retenciones, pero la situación vivida este miércoles en la ronda de Dalt es una de las más insólitas. Dos burros sorprendieron a los conductores comiendo hierba y hojas de los floridos arbustos de decoración que hay un parterre lateral, a pocos centímetros de la calzada. Su aparición obligó a parar el tráfico para sacarlos de la zona y evitar accidentes.

Los hechos, grabados por conductores de la ronda y confirmados a El PERIÓDICO por fuentes municipales, tuvieron lugar a la altura de la salida número 4 de la ronda de Dalt, en Horta. "La Guardia Urbana de Barcelona recibió aviso de que había estos animales en la zona y justo a la vez les entró otro aviso del propietario, que los había extraviado", explica la policía local.

Resulta que los dos burros se habían escapado de su zona de pastura, situada en una finca de Collserola. En un momento de distracción, salieron del espacio donde pastaban y bajaron por la sierra hasta llegar a esta vía de intenso tráfico. Los agentes desplazados al lugar cortaron la circulación para acceder a los dos animales y los hicieron cruzar la calzada, tirados de un cabestro para guiarles hacia un lugar seguro.

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La Guardia Urbana llevó a los propietarios al lugar donde quedaron apartados los dos burros para que se los pudieran llevar de forma segura hacia Collserola de nuevo, añade el consistorio. El curioso incidente llamó la atención de los usuarios de la ronda y de los internautas tras publicarse las imágenes en Instagram. No hubo heridos ni ningún accidente, por lo que la historia tuvo un final feliz.