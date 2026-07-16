Los apartamentos turísticos de Barcelona prevén una ocupación del 84% este verano

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha explicado en un comunicado este jueves que se prevé un 84% de ocupación media en los apartamentos turísticos legales de Barcelona durante el verano, con unos precios estables o ligeramente inferiores al año pasado.

Con un 82% de ocupación en julio y un 84% en agosto, la asociación considera que Barcelona se reafirma como uno de los principales destinos europeos, especialmente para los turistas estadounidenses, aunque le siguen Reino Unido, Francia e Italia.

A diferencia de años anteriores, el contexto ha hecho que cambie la demanda turística, siendo el Mundial de fútbol, la geopolítica internacional y la percepción de seguridad en la ciudad algunos de los factores que han contribuido a alterar el destino de los visitantes, mantienen.

Destino seguro

La directora general de Apartur, Marian Muro, ha destacado que "mantener la competitividad de Barcelona requiere seguir reforzando su imagen y ofrecer un entorno seguro y de calidad".

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El factor que parece tener más influencia entre los turistas son las altas temperaturas de julio y agosto, por lo que la demanda se ha desplazado hacia junio y septiembre, lo que apunta a una progresiva redistribución estacional del turismo, sostiene la patronal.