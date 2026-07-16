Alojamiento estival
Los apartamentos turísticos de Barcelona prevén una ocupación del 84% este verano
Marian Muro, directora de Apartur: "¿Dónde se alojarían los visitantes en otra visita del Papa sin apartamentos turísticos?"
La FAVB alerta de "grietas" en la regulación de los pisos turísticos que podrían detener su erradicación en Barcelona en 2028
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha explicado en un comunicado este jueves que se prevé un 84% de ocupación media en los apartamentos turísticos legales de Barcelona durante el verano, con unos precios estables o ligeramente inferiores al año pasado.
Con un 82% de ocupación en julio y un 84% en agosto, la asociación considera que Barcelona se reafirma como uno de los principales destinos europeos, especialmente para los turistas estadounidenses, aunque le siguen Reino Unido, Francia e Italia.
A diferencia de años anteriores, el contexto ha hecho que cambie la demanda turística, siendo el Mundial de fútbol, la geopolítica internacional y la percepción de seguridad en la ciudad algunos de los factores que han contribuido a alterar el destino de los visitantes, mantienen.
Destino seguro
La directora general de Apartur, Marian Muro, ha destacado que "mantener la competitividad de Barcelona requiere seguir reforzando su imagen y ofrecer un entorno seguro y de calidad".
El factor que parece tener más influencia entre los turistas son las altas temperaturas de julio y agosto, por lo que la demanda se ha desplazado hacia junio y septiembre, lo que apunta a una progresiva redistribución estacional del turismo, sostiene la patronal.
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