Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amnistía TJUEPuigdemontQuequéSilvia IntxaurrondoBegoña GómezBarcelonaInglaterra - ArgentinaAquitàniaCalorNoelia eutanasiaLamine Yamal
instagramlinkedin

Alojamiento estival

Los apartamentos turísticos de Barcelona prevén una ocupación del 84% este verano

Marian Muro, directora de Apartur: "¿Dónde se alojarían los visitantes en otra visita del Papa sin apartamentos turísticos?"

La FAVB alerta de "grietas" en la regulación de los pisos turísticos que podrían detener su erradicación en Barcelona en 2028

Turistas con malestas acceden a un alojamiento en Barcelona.

Turistas con malestas acceden a un alojamiento en Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha explicado en un comunicado este jueves que se prevé un 84% de ocupación media en los apartamentos turísticos legales de Barcelona durante el verano, con unos precios estables o ligeramente inferiores al año pasado.

Con un 82% de ocupación en julio y un 84% en agosto, la asociación considera que Barcelona se reafirma como uno de los principales destinos europeos, especialmente para los turistas estadounidenses, aunque le siguen Reino Unido, Francia e Italia.

A diferencia de años anteriores, el contexto ha hecho que cambie la demanda turística, siendo el Mundial de fútbol, la geopolítica internacional y la percepción de seguridad en la ciudad algunos de los factores que han contribuido a alterar el destino de los visitantes, mantienen.

Destino seguro

La directora general de Apartur, Marian Muro, ha destacado que "mantener la competitividad de Barcelona requiere seguir reforzando su imagen y ofrecer un entorno seguro y de calidad".

Noticias relacionadas

El factor que parece tener más influencia entre los turistas son las altas temperaturas de julio y agosto, por lo que la demanda se ha desplazado hacia junio y septiembre, lo que apunta a una progresiva redistribución estacional del turismo, sostiene la patronal.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
  2. La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage
  3. Terrassa, L'Hospitalet y Sabadell son las tres ciudades de España más demandadas para alquilar, según 'Idealista
  4. Barcelona ensayará cómo responder a una ola de calor de 50º con un simulacro en septiembre de 2027: 'Estamos obligados a prepararnos
  5. Nuevas excavaciones en un yacimiento arqueológico de Martorell permitirán entender mejor cómo era el antiguo núcleo medieval
  6. Javier García, exempleado del metro de Barcelona con ocho arrollamientos de suicidas: 'Lo normal es que un conductor sufra uno o dos
  7. Suicidios en el metro de Barcelona: tres muertos y 14 intentos fallidos en los últimos seis meses
  8. Muere una mujer de 60 años en un incendio en el Eixample

Los apartamentos turísticos de Barcelona prevén una ocupación del 84% este verano

Los apartamentos turísticos de Barcelona prevén una ocupación del 84% este verano

Qué hacer en Barcelona este verano sin asarte de calor

Qué hacer en Barcelona este verano sin asarte de calor

Qué hacer en Barcelona este verano sin asarte de calor

Qué hacer en Barcelona este verano sin asarte de calor

Qué hacer en Barcelona este verano sin asarte de calor

"¿Dónde puedo comprar camisetas para revender?": la final del Mundial agita a la comunidad argentina de Castelldefels

L'Hospitalet tendrá una pantalla de seis metros para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

L'Hospitalet tendrá una pantalla de seis metros para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

Fiscalía pide cinco años de prisión para un policía local de Barberà del Vallès por agredir a dos vecinos

¿Cerdà era un pecador?: los ingenieros salen a enmendar 150 años de desdén y maltrato a su colegiado más ilustre

¿Cerdà era un pecador?: los ingenieros salen a enmendar 150 años de desdén y maltrato a su colegiado más ilustre