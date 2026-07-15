Calcula la ruta a pie más fresca entre dos puntos en Barcelona para evitar el calor: el nuevo GPS de AMB

"El calor extremo ya no es una amenaza de futuro: es una realidad que golpea cada verano a nuestros barrios y, sobre todo, a las personas más vulnerables. Proteger la salud de la ciudadanía ante el cambio climático es una cuestión de justicia social y una responsabilidad política de primer orden”. Con esta cita, el consejero delegado del Área de Acción Climática del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Guille López, pone sobre la mesa una realidad que se repite diariamente: el calor sofocante que se soporta en Barcelona y en todas las ciudades españolas, en general.

En este sentido, el AMB ha puesto en marcha una aplicación útil para las olas de calor y los episodios de calor extremo: un sistema de posicionamiento global (GPS) que se diferencia de los convencionales porque no solo propone la ruta a pie más corta, sino que busca el trayecto que no sea soleado, pasando por el máximo de zonas con sombra y propone calles con poco desnivel.

Buscador de itinerarios frescos

El buscador de itinerarios frescos del AMB permite planificar los desplazamientos por la ciudad adaptados al calor y localizando los refugios climáticos más cercanos a la ubicación deseada.

Funciona a través de un sistema de GPS donde hay que indicar el punto de origen escribiendo una dirección, coordenadas o buscando directamente en el mapa.

Dos opciones

Desde el lugar de inicio del trayecto hay dos opciones posibles: encontrar la ruta más fresca hacia un destino en concreto o buscar un refugio climático por la zona, ya sea el que está más cerca o el que más interesa por sus características.

Sin embargo, conviene aclarar que, por ahora, la herramienta del AMB está en periodo de prueba y disponible únicamente a través de la página web.

Detalles de la ruta menos soleada

Al buscar el trayecto con menos zonas de sol, la herramienta del AMB tiene en cuenta otros dos aspectos, además de la sombra: el desnivel y la caminabilidad.

Existe también la opción de encontrar una ruta alternativa, aunque sea más larga, para reducir el grado de desnivel positivo. Esto se debe a que, con el calor extremo en las cuestas pronunciadas, el cuerpo genera un calor metabólico interno que, sumado a la temperatura ambiente, aumenta el riesgo de sufrir un golpe de calor.

Esta posibilidad es especialmente útil para personas con movilidad reducida o personas mayores.

Además, el buscador hace una valoración del itinerario basado en la frescura y la caminabilidad, y puntúa sobre 100 el recorrido final propuesto.

Gente aprovechando las sombras del Parc de l'Espanya Industrial, que actúa como refugio climático en Barcelona. / Marc Asensio Clupes

Refugios climáticos en Barcelona

La Xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC) concentra los equipamientos municipales y espacios públicos que proporcionan buenas condiciones térmicas durante el periodo estival.

En Barcelona, la XMRC cuenta con más de 300 espacios adecuados para protegerse del calor y se pueden encontrar en el buscador de itinerarios frescos.

De esta forma, al indicar un punto de origen, la herramienta también da la opción de encontrar un refugio dependiendo de las características deseadas: los más cercanos, los recomendables para personas mayores, los recomendables para niños, espacios interiores como bibliotecas, centros comerciales, centros cívicos, entre otros, o en el exterior, como parques públicos con lugares con sombra.