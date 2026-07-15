Pride Barcelona 2026: estos son todos los conciertos gratis desde hoy

Junto con la llegada del verano y, concretamente, del mes de julio, llega una de las celebraciones comunitarias más grandes del año: el Pride Barcelona 2026. Una fiesta que, cada año, celebra la diversidad y protesta y reivindica la igualdad de los derechos humanos.

Este año, la celebración cuenta con todo tipo de actividades: desde conciertos y fiestas hasta cultura, shows y eventos espectaculares. Probablemente, uno de los eventos que más gente espera son los conciertos, y la organización ya ha publicado la cartelera oficial.

Barcelona llena de música, cultura y orgullo

Para empezar, esta gran fiesta, que volverá a llenar Barcelona de música, cultura, orgullo, reivindicación y celebración, tendrá lugar del 15 al 18 de julio bajo el lema: 'Todas las realidades, un solo orgullo'.

Durante estos cuatro días, decenas de artistas se encargarán de llenar las calles de la capital catalana de música y alegría. Concretamente, las dos ubicaciones en las que tendrán lugar estos conciertos son Plaça Universitat y Passeig Lluís Companys, justo en frente del Arco del Triunfo. Además, la manifestación final, que se llevará a cabo el sábado, también empezará y finalizará en estas ubicaciones.

Casi un mes de orgullo

Aunque los días en que se van a concentrar todos los espectáculos sean del 15 al 18 de julio, la organización lleva desde inicios de junio realizando actos y eventos del orgullo por toda Barcelona.

Por tanto, durante más de un mes Barcelona hará bandera de su diversidad apoyándose en sus tres pilares clave: reivindicación, visibilidad y mucha celebración.

Ofertas musicales muy variadas

En la cartelera de estos días, presentada en su perfil de Instagram, Pride Barcelona 2026 presenta ofertas musicales muy variadas: desde artistas reconocidos mundialmente hasta iconos míticos de los 2000 y artistas emergentes de ámbito local.

Los nombres más destacables de la cartelera son: Clean Bandit, con un estilo de música electrónica y pop, muy comercial y bailable; Metrika, una destacada artista de trap urbano con un estilo moderno y potente; María Peláe, que canta flamenco-pop con letras reivindicativas; Julieta, artista de pop urbano en catalán; y Zahara Rave, que tiene un estilo más indie.

Pop español clásico, comercial y urbano

A estas artistas se suman algunas ofertas musicales más centradas en el pop español clásico, pop comercial y pop urbano, como: Kate Ryan, Beth, Las Ketchup, Sofía Martín y Selena Leo.

Aquí, sin duda, cabe destacar a Las Ketchup, un grupo musical creado en 2002 y reconocido mundialmente por su canción 'Aserejé', que fue un éxito mundial, llegando a vender 8 millones de copias.

Como no podía ser de otra forma, esta gran celebración también contará con la participación de artistas más alternativos, con un estilo 'queer' y 'drag' como Sharonne, Pupi Poisson o Papa Topo. Además, el toque de humor y espectáculo lo pondrán figuras míticas como La Terremoto de Alcorcón y Kika Superputa, y tampoco faltarán artistas que están marcando tendencia como Luna Ki o María Escarmiento.

¿Dónde ver la fecha de actuación de cada artista?

La fecha de la mayoría de los conciertos ya ha sido publicada y se puede consultar en las redes sociales de @pridebarcelona. Algunas fechas confirmadas son: Metrika actuará este miércoles, primer día de la celebración; Julieta, Luna Ki y Las Ketchup actuarán el viernes, día 17; y otras artistas como Kika Superputa, Sharonne y Zahara Rave cerrarán la fiesta el sábado, día 18.