Pride Barcelona 2026: estos son todos los conciertos gratis desde hoy
En la celebración actúan artistas reconocidos mundialmente y emergentes de ámbito local
Empieza el orgullo LGTBI: los mejores planes del Pride en Barcelona
Todos los planes para celebrar el Orgullo LGTBI en Barcelona
Junto con la llegada del verano y, concretamente, del mes de julio, llega una de las celebraciones comunitarias más grandes del año: el Pride Barcelona 2026. Una fiesta que, cada año, celebra la diversidad y protesta y reivindica la igualdad de los derechos humanos.
Este año, la celebración cuenta con todo tipo de actividades: desde conciertos y fiestas hasta cultura, shows y eventos espectaculares. Probablemente, uno de los eventos que más gente espera son los conciertos, y la organización ya ha publicado la cartelera oficial.
Barcelona llena de música, cultura y orgullo
Para empezar, esta gran fiesta, que volverá a llenar Barcelona de música, cultura, orgullo, reivindicación y celebración, tendrá lugar del 15 al 18 de julio bajo el lema: 'Todas las realidades, un solo orgullo'.
Durante estos cuatro días, decenas de artistas se encargarán de llenar las calles de la capital catalana de música y alegría. Concretamente, las dos ubicaciones en las que tendrán lugar estos conciertos son Plaça Universitat y Passeig Lluís Companys, justo en frente del Arco del Triunfo. Además, la manifestación final, que se llevará a cabo el sábado, también empezará y finalizará en estas ubicaciones.
Casi un mes de orgullo
Aunque los días en que se van a concentrar todos los espectáculos sean del 15 al 18 de julio, la organización lleva desde inicios de junio realizando actos y eventos del orgullo por toda Barcelona.
Por tanto, durante más de un mes Barcelona hará bandera de su diversidad apoyándose en sus tres pilares clave: reivindicación, visibilidad y mucha celebración.
Ofertas musicales muy variadas
En la cartelera de estos días, presentada en su perfil de Instagram, Pride Barcelona 2026 presenta ofertas musicales muy variadas: desde artistas reconocidos mundialmente hasta iconos míticos de los 2000 y artistas emergentes de ámbito local.
Los nombres más destacables de la cartelera son: Clean Bandit, con un estilo de música electrónica y pop, muy comercial y bailable; Metrika, una destacada artista de trap urbano con un estilo moderno y potente; María Peláe, que canta flamenco-pop con letras reivindicativas; Julieta, artista de pop urbano en catalán; y Zahara Rave, que tiene un estilo más indie.
Pop español clásico, comercial y urbano
A estas artistas se suman algunas ofertas musicales más centradas en el pop español clásico, pop comercial y pop urbano, como: Kate Ryan, Beth, Las Ketchup, Sofía Martín y Selena Leo.
Aquí, sin duda, cabe destacar a Las Ketchup, un grupo musical creado en 2002 y reconocido mundialmente por su canción 'Aserejé', que fue un éxito mundial, llegando a vender 8 millones de copias.
Como no podía ser de otra forma, esta gran celebración también contará con la participación de artistas más alternativos, con un estilo 'queer' y 'drag' como Sharonne, Pupi Poisson o Papa Topo. Además, el toque de humor y espectáculo lo pondrán figuras míticas como La Terremoto de Alcorcón y Kika Superputa, y tampoco faltarán artistas que están marcando tendencia como Luna Ki o María Escarmiento.
¿Dónde ver la fecha de actuación de cada artista?
La fecha de la mayoría de los conciertos ya ha sido publicada y se puede consultar en las redes sociales de @pridebarcelona. Algunas fechas confirmadas son: Metrika actuará este miércoles, primer día de la celebración; Julieta, Luna Ki y Las Ketchup actuarán el viernes, día 17; y otras artistas como Kika Superputa, Sharonne y Zahara Rave cerrarán la fiesta el sábado, día 18.
- Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
- La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage
- Catorce municipios del área de Barcelona multan con hasta 750 euros por fumar en la playa
- Terrassa, L'Hospitalet y Sabadell son las tres ciudades de España más demandadas para alquilar, según 'Idealista
- Cuatro kilómetros de retenciones en la ronda Litoral por los cortes de acceso al Port
- Nuevas excavaciones en un yacimiento arqueológico de Martorell permitirán entender mejor cómo era el antiguo núcleo medieval
- Javier García, exempleado del metro de Barcelona con ocho arrollamientos de suicidas: 'Lo normal es que un conductor sufra uno o dos
- Carmen Zapata, 'alcaldesa' de la Noche: 'Barcelona cada vez tendrá más actividad nocturna, pero ahora no necesita más discotecas