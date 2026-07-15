Mataró invertirá 20 millones de euros para ampliar su campus universitario: “Hay que exportar el modelo del TecnoCampus”

Ya hace casi dos años que el alcalde de Mataró, David Bote, anunció que el parque universitario y empresarial emblema de la ciudad, el TecnoCampus, necesitaba una ampliación para seguir ampliando la oferta formativa. Este miércoles, y acompañado del director general del campus, Josep Lluis Checa, y de la consellera de Economia, la mataronense Alícia Romero, el alcalde de la capital del Maresme ha podido presentar los detalles de la ampliación de manera oficial en un acto que ha descrito como "muy emotivo". Así, tras haber anunciado recientemente la liquidación del préstamo hipotecario formalizado en su día por el ayuntamiento por un importe de 24 millones de euros, el camino financiero vuelve a estar despejado para acometer la necesaria ampliación.

Para ello, se destinarán 20 millones de euros. La asistencia de la consellera al acto, impulsora del proyecto cuando era concejala del consistorio mataronense, ha servido para anunciar que, por primera vez, la Generalitat aportará dinero de sus presupuestos para el TecnoCampus. Serán dos millones, ha detallado Romero: "La Generalitat ha de apostar por grandes proyectos que salen de Barcelona y el TecnoCampus merece que el Govern apueste por él", ha declarado. El resto, 18 millones, se han procurado a través de la firma, hace apenas dos días, de un crédito con una entidad bancaria.

Pese a que aún es pronto —se prevé que pueda entrar en funcionamiento a partir de 2029— para definir cuantos estudiantes más podría acoger el futuro edificio, el director general del TecnoCampus ha detallado que gracias a la ampliación se incrementará en un 25% las infraestructuras del parque universitario. Si actualmente el campus dispone de 45.000 m², tras la ampliación se alcanzarán los 57.000 m².

Referente más allá de la comarca

El TecnoCampus arrancó hace 16 años y, ya con 4.600 alumnos, se ha convertido en "un referente de innovación y de transferencia de conocimiento a las empresas", ha descrito Romero. "Ojalá tuviéramos más proyectos como este en el país". La titular de Economia ha destacado que el campus ya es referencial en toda Catalunya: "Cuando gente que vive lejos de Mataró me dice que su hijo o su sobrino estudian aquí, me llena de alegría", ha reflexionado Romero, que también ha destacado que este curso el campus ha gestionado más asignaciones de estudiantes en primera opción que nunca, algo que, a su tenor, "significa que el TecnoCampus es atractivo para los estudiantes de todo el país, no solo de la comarca".

Tanto la consellera como el alcalde han coincidido en señalar que el camino para llegar a la actual propuesta de ampliación no ha sido sencillo. Sin ir más lejos, Bote ha sostenido que si bien "los vecinos sí que piden más limpieza o más policía, raramente pedirán ampliar el campus", pero que es tarea de los políticos "dar respuesta a las necesidades que plantea la transformación del modelo productivo del país". Ambos han recordado las dudas que pudo despertar el proyecto cuando nació, allá por 2010. "He de decir que nadie se creyó el proyecto excepto el gobierno municipal de la época, pero hay que ser valiente y decididos", ha reconocido el edil, que a renglón seguido ha querido "reivindicar que no vendíamos humo".

Un modelo diferenciado

Una de las claves que explica por qué el proyecto ha funcionado radica en la particularidad del equipamiento universitario, más centrado en la innovación que en la investigación, "a la manera anglosajona", como ha definido Romero. "No somos el Vallès, con esos polígonos inacabables, pero sí que podemos ser los más listos, los mejor preparados y con más capacidad de reinvención", ha sostenido un alcalde Bote que no ha perdido la oportunidad de mencionar que "durante la crisis económica, la ciudad continuó generando empresas", algo que para el alcalde solo se puede explicar por la presencia del TecnoCampus en la ciudad.

La ampliación, que para el director general del campus "sublima lo que en los años noventa y en los 2000 era un sueño", permitirá dotar al parque universitario de un auditorio y una residencia de estudiantes además de nuevos aularios, espacios para empresas, laboratorios e infraestructuras de simulación. Todo ello, proyectado para asegurar "una estructura robusta y solvente que nos aporta una visión de futuro a 10, 15 o 25 años".