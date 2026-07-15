La FAVB alerta de "grietas" en la regulación de los pisos turísticos que podrían detener su erradicación en Barcelona en 2028

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha alertado este miércoles de lo que consideran "grietas" en los planes municipales para eliminar los pisos turísticos en Barcelona, como es la posible prórroga de otros cinco años más en los casos en que las viviendas hayan sido objeto de grandes inversiones. La entidad acusa al sector, unas 10.000 viviendas con 62.000 camas, de fomentar la gentrificación y especulación.

El alcalde Collboni anunció hace ya dos años sus planes de erradicar los pisos turísticos de Barcelona en 2028, valiéndose del decreto de la Generalitat de 2023 que da potestad al respecto a los ayuntamientos. Su intención era paliar la crisis habitacional que sufre Barcelona, devolviendo unas 10.000 viviendas al mercado residencial en cinco años. Desde entonces, la patronal de apartamentos de uso turístico Apartur batalla desde todos los frentes, del social al judicial, para defender la continuidad de esta actividad, que en caso de desaparecer pondría en riesgo --afirman-- la capacidad de alojamiento de Barcelona en fechas puntas de ferias y grandes eventos.

Para la FAVB, los movimientos de la patronal indican la resistencia del sector a bajar la persiana. Su presidente, Miquel Borràs, opina que el propio decreto contiene "grietas" en tanto que permite prórrogas de otros cinco años después de 2028, en caso de que el operador haya realizado fuertes inversiones en los apartamentos turísticos. Mantiene que muchos titulares de licencias se aferrarán a ello. Y también ha criticado la ofensiva judicial que han iniciado y la amenaza de recursos contra la eliminación de las licencias.

El colectivo vecinal ha radiografiado la situación en la ciudad, desde la aparición de los pisos de uso turístico en 2008, hasta las primeras normativas del Govern en 2012, la moratoria de licencias en Barcelona que culminó con el Peuat (plan especial urbanístico de apartamentos turísticos) de Ada Colau que las limitó en 2017. No obstante, diversos procesos judiciales por parte de propietarios se han saldado con la incorporación de 1.162 aprovechando las modificaciones de la normativa en 2021, que produjeron momentos de vacío legal.

De las más de 10.000, un 45% están en el Eixample, sobre todo la Dreta de l'Eixample, seguida por zonas calientes como Gràcia, el Poble Sec y el Poblenou.

Pugna a corto plazo

Otro de las estrategias que prevé la entidad por parte de los titulares de licencias es que antes del 2028 apuesten por la concentración de licencias turísticas en edificios completos como contempla el Peuat, dentro de zonas que sí lo permiten, y que cambien su uso a albergues o residencias de estudiantes, por ejemplo, ha explicado Borràs. Ello comporta que en fincas con varios pisos turísticos se aceleren procesos de desahucio para ganar espacio a nuevos traslados de licencia, de decir, se especule con la vivienda residencial, alerta el presidente de los vecinos de Barcelona.

De momento, y hasta 2028 la FAVB pide medidas como inspeccionar y sancionar los pisos ilegales, retirar las licencias a los pisos que no la utilizan en estos momentos porque están alquilados, penalizar la compraventa de pisos con licencias HUT con fin especulativo, modificar el Peuat a medida de los intereses ciudadanos, y destinar el 25% de la tasa turística a medidas de vivienda y de decrecimiento turístico.