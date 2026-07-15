Hasta el 28 de agosto
La L1 del metro de Barcelona no funcionará entre Florida y Plaça de Sants desde este viernes por obras
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Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) dejará sin servicio el tramo de la L1 del metro entre las estaciones Florida y Plaça de Sants por obras desde este viernes hasta el 28 de agosto, ha informado en un comunicado.
El corte afectará a un total de 5 estaciones: Florida, Torrassa, Santa Eulàlia, Mercat Nou y Plaça de Sants. Se suma a otras intervenciones estivales en el suburbano.
Las nuevas obras tienen un presupuesto de 11,5 millones de euros, y TMB ofrecerá un servicio alternativo en bus que hará la misma ruta, ya que calcula que el corte afecta a unos 43.000 usuarios los días laborables de julio y a unos 36.000 en agosto.
Aquellas estaciones que tienen conexión con otras líneas, como Plaça de Sants con la L5, seguirán en funcionamiento, convirtiéndose así en las principales alternativas de los usuarios.
El pasado viernes empezó a desplegarse una campaña de informadores, que se intensificará este viernes en más de 15 puntos de la red afectada.
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