El Brisa calienta motores para su regreso a Gavà y prevé volver a reunir hasta 5.000 personas

El 'macrotardeo' de Gavà (Barcelonès) Brisa Open Air ya calienta motores para el verano de 2026. Con la polémica tras la ofensiva empresarial que denunció un supuesto favorecimiento de los pliegos de la licitación ya enterrada, los gestores del evento han presentado su proyecto para animar las noches de veranos y han solicitado la licencia municipal para poder desarrollar la actividad. Con todo, todavía no hay una fecha cerrada para el regreso del evento.

Como el año pasado, el evento tendrá lugar en la plaza John Lennon de Gavà, a tocar del centro comercial Barnasud y el Parc Agrari. Lo organizará Aribau Global Solutions, SL —empresa vinculada al Grupo Lancaster y a El Paripé—, el mismo grupo que ya se encargó del evento el año pasado, tras ganar el concurso para gestionar el espacio. El proyecto presentado por Aribau para solicitar la licencia señala que la ocupación máxima del tardeo será de 3.000 personas de forma habitual, aunque podrá haber celebraciones que lleguen a los 5.000 participantes. "Se pretende que la presente actividad sea en Gavà y para la ciudadanía de Gavà", sostiene el documento.

El mismo texto reivindica que el evento fue "todo un éxito de organización y participación ciudadana". El evento estará liderado por los grupos empresariales El Paripé, Lancaster, Bonobo y La Daurada, con una amplia experiencia en los sectores de la restauración y el ocio nocturno en Catalunya. Entre otros, han gestionado locales como Ku, Casanova Beach Club, Mamut Beach Club en el Baix Llobregat, además de varios espacios de ocio nocturno en Lleida, como Biloba, o La Daurada en Vilanova i la Geltrú.

El Brisa se quedará en Gavà, al menos durante dos años, aunque posiblemente sean cuatro. La licitación del consistorio prevé una cesión del espacio por un máximo de cuatro años —dos fijos y otros dos posibles de prórroga— en los que la actividad se concentrará entre el 1 de mayo y el 2 de noviembre —de jueves a domingo—. Una vez pase este periodo, la explotación del espacio deberá volver a salir a concurso público.

Entradas "populares" y 'food trucks'

Se establecerán franjas horarias y espacios diferenciados para garantizar un ambiente adecuado a distintos grupos de edad, desde jóvenes a partir de 16 años "hasta adultos de 40, 50 y 60 años". Las sesiones destinadas a menores de edad serán sin alcohol y, en todos los casos, se velará para que el recinto sea un espacio inclusivo, atractivo y seguro para toda la ciudadanía de Gavà. La propuesta también contempla entre sus objetivos "promover y apoyar a nuevos talentos", tanto locales como procedentes de Barcelona, y dar visibilidad a "nuevas tendencias musicales". Para ello, se programarán actuaciones de música en directo y sesiones de DJ, con especial atención a artistas y profesionales emergentes del ámbito local.

La oferta gastronómica se reducirá a 'food trucks'. "Se apostará por una propuesta de comida callejera, elaborada con productos "de proximidad", dice el proyecto. Los organizadores aseguran así que los 'macrotardeos' tendrán un "precio popular", todavía pendiente de concretar, con la misión de que el evento "resulte atractivo" para un público amplio.

Conflicto por la licitación

El consistorio licitó hace tres meses un nuevo concurso público para que esa zona en desuso del municipio acoja temporalmente un espacio dedicado al ocio nocturno. Sin embargo, esta licitación estuvo bajo la lupa de distintas empresas del sector del ocio nocturno de Barcelona, el Baix y otras partes del área metropolitana porque, apuntaban, "favorece al anterior operador". Tras su publicación, un total de siete empresas y profesionales del ocio nocturno del área de Barcelona y el Baix Llobregat presentaron un recurso de reposición, que adelantó y al que accedió EL PERIÓDICO, tras considerar que los requisitos de la licitación eran "desproporcionados".

Finalmente, el consistorio desestimo el recurso de los empresarios. A consultas de este diario, estos grupos señalaron que mantenían los reproches que recogía un recurso que presentaron al Ayuntamiento de Gavà y que, entre otras cuestiones, apuntaba a que los pliegos y las condiciones del concurso favorecían al mismo operador que organizó el 'macrotardeo' en 2025. Sin embargo, señalaron que, pese a defender su postura, no les compensaba entrar en un litigio judicial que podría alargarse años. De este modo, Aribau Global Solutions, SL terminó por llevarse el concurso.