MAPA | Estos son los 33 barrios de Barcelona donde se contratan pisos de alquiler por debajo de mil euros

Con una media de 1.137,3 euros al mes por los pisos de alquiler firmados en el primer trimestre de 2026, Barcelona parece haber estabilizado sus precios, aunque resulta inasequible para muchos ciudadanos. La búsqueda es especialmente compleja para las personas con menores ingresos, que pugnan con decenas de aspirantes por cada vivienda disponible. Según los últimos datos de depósitos de viviendas del Incasòl, publicados ayer por este diario, las rentas están un 2% por debajo que a finales de 2025, con mucha disparidad entre barrios. En menos de la mitad de la ciudad (33 barrios de un total de 73) se pueden hallar precios se sitúan a menos de mil euros.

Descripción del alquiler medio en los barrios de Barcelona en el primer trimestre de 2026.

A lo largo del primer trimestre, siete distritos sufrieron ligeras caídas de precio de arrendamiento, mientras que el alquiler subió en otros tres. En concreto, las alzas se concentraron en Sant Andreu (934,5 euros al mes), Nou Barris (816,6) y en Gràcia, hasta los 1.081,2 euros. Los que se moderaron fueron, por orden de cotización, Sarrià-Sant Gervasi rozando los 1.600 euros de renta, seguido por Les Corts a 1.289,3. Después se situó el Eixample a 1.250, 4; Sant Martí a 1.100, Gràcia, Ciutat Vella (1.011,4), Sants-Montjuïc (1.007,6, baja apenas un euro), Sant Andreu, Horta-Guinardó (929,6) y Nou Barris.

Sin embargo, es posible que dentro de esas zonas existan barrios con precios por debajo de los mil, y que incluso llegan a situarse entre 400 y 700 euros en los núcleos más humildes.

Así, en Ciutat Vella, en pleno centro los barrios del Raval (898,77) y la Barceloneta (862,47) aún resisten con tres dígitos. En Sants Montjuïc, por debajo de mil euros de media solo se contratan alquileres en el Poble Sec (951,45) y Sants-Badal (984,7).

En Horta-Guinardó hay opciones en Can Baró (900,92 euros), el Guinardó (954,66), el Carmel (808,55), la Teixonera (905,87), Sant Genís dels Agudells (832,58), Montbau (881,15), la Vall d'Hebron (948,87) y Horta (928,99).

Por encima de 900 euros

En el caso de Nou Barris, todas sus zonas forman parte del mapa más asequible: Vilapicina i la Torre Llobeta (903,11), Porta (920,16), el Turó de la Peira (725,91), Can Peguera (casi 400), la Guineueta (829,26), Canyelles (857,38), Les Roquetes (678,35), Verdun (763,46), la Prosperitat (879,61), la Trinitat Nova (641,34) y Ciutat Meridiana (515,59). Torre Baró y Vallbona no figuran al no haber suficiente muestra en el primer trimestre.

En Sant Andreu, todos los barrios están por debajo de dicho umbral, pero suelen superar los 900: Trinitat Vella (844,47 euros), el Bon Pastor (734,76), Sant Andreu (916,81), la Sagrera (953,35), el Congrés i els Indians (974,58) y Navas (997,34), sin muestra suficiente en Baró de Viver.

En el caso de Sant Martí, cuestan menos de mil euros en promedio, pero se acercan, solamente los barrios del Camp de l'Arpa (957,19), el Clot (994,4), el Besòs i el Maresme (889,27) y Sant Martí de Provençals (928,37).