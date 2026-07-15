Barcelona instalará una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de fútbol este domingo

Al Ayuntamiento de Barcelona instalará una pantalla gigante para seguir en directo la final del Mundial de fútbol que se disputará este domingo 19 de julio por la noche, igual que lo hizo en la final de la Champions femenina. Según ha anunciado el consistorio, la pantalla se colocará del distrito de Les Corts, y también se podrá seguir la previa del partido.

La pantalla será de 8x5 metros y se instalará concretamente en la calle Martí i Franquès con la calle Baldiri i Reixac. Con el objetivo de ofrecer propuestas para el público familiar, a partir de las 19:00 horas se hará una dinamización a base de juegos en la pantalla gigante y música, y a las 20:30 horas, se podrá seguir la previa del partido, que empezará a las 21:00 horas. Se conectará con la retransmisión en directo de TVE.

En la final del Mundial de 2026, España se disputará la victoria final contra el vencedor del partido de este miércoles entre las selecciones de Argentina e Inglaterra. La final tendrá lugar en el MetLife Stadium de New Jersey, en los Estados Unidos.

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Barcelona Esports, organizará las actividades previas y la instalación de la pantalla. Se habilitarán dos controles de acceso señalizados (en las calles Menéndez i Pelayo y Martí i Franquès, banda montaña), y no se permitirá el acceso con bebidas alcohólicas ni botellas de vidrio.

El concejal de Deportes del consistorio, David Escudé, ha señalado que con esta iniciativa "Barcelona da la oportunidad de nuevo de ver en directo la final de una gran competición internacional y refuerza su apuesta para hacer de los eventos deportivos una fiesta abierta a toda la ciudadanía, en un ambiente cívio, respetuoso, festivo y familiar". "Deseamos que sea con la victoria final de la selección española", ha asegurado el concejal.

De esta forma, Barcelona Esports ofrece a la ciudadanía, de nuevo, la posibilidad de seguir en directo esta final. Se trata, apuntan desde el consistorio, de un ejemplo más de la estrategia para "hacer de Barcelona una ciudad referente en el deporte a escala internacional y para dar visibilidad a las grandes competiciones deportivas".

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Recientemente, ya se instaló una pantalla gigante en el parque de Glòries para ver en directo la final de la Liga de Campeones femenina, que el FC Barcelona ganó frente al Olympique de Lyon. Asimismo, en 2024 se instaló otra pantalla gigante para seguir en directo la final de la Eurocopa masculina de fútbol, en la que la selección española se impuso a Inglaterra.