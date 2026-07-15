Barcelona ensayará cómo responder a una ola de calor de 50º con un simulacro en septiembre de 2027: "Estamos obligados a prepararnos"

Los episodios de calor extremo afectan a la calidad de vida los vecinos, incrementan la mortalidad sobre todo entre las personas mayores, y ponen a prueba la resiliencia de las ciudades. En municipios como Barcelona —pese a estar más acostumbrada a las altas temperaturas que otras grandes urbes europeas septentrionales—, el sofocante bochorno tensiona infraestructuras básicas como el sistema eléctrico, el transporte público, los equipamientos municipales, las telecomunicaciones o los servicios sanitarios y sociales. Para medir la capacidad de aguante de la capital catalana ante episodios aún más calurosos que los actuales y así anticipar riesgos y ensayar respuestas, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este jueves, precisamente en el día pico de la tercera ola de calor en lo que va de verano, el proyecto 'Barcelona a 50 °C: ensayar hoy para responder mejor mañana', que contempla un simulacro de ola de calor a esa temperatura en septiembre de 2027. "Tenemos la obligación de prepararnos para cuando lleguemos a ese punto; es bueno", ha declarado el alcalde.

La iniciativa fue anunciada hace ahora algo más de un año y con la presentación de este jueves Collboni ha sostenido que "el ayuntamiento pone en marcha, simbólicamente, la cuenta atrás" hasta llegar a ese escenario. "El cambio de paradigma es tan profundo y brutal que es mejor empezar a hablar ya de los 50 grados", ha advertido el edil que, de todas formas, también ha querido huir de "alarmismos que conduzcan al nihilismo". El listado de 'puntos calientes' a tener en cuenta es extenso, y precisamente es lo que se empezará a tratar a partir de ahora. De hecho, tras ofrecer los primeros detalles del proyecto, el alcalde se ha reunido con decenas de representantes de organismos, entidades y empresas consideradas "clave" para dar respuesta a tal proyección climática: "Nos tenemos que atrever a mirar de cara a ese escenario, a repensar las reglas de funcionamiento de la ciudad para los veranos que vendrán de calor intensa".

Así, desde cómo debería funcionar el metro en una Barcelona a 50º, o qué vegetación se debería plantar, con qué elementos se debería construir o, incluso, cómo debería ser "el panot del siglo XXI" son solo unas pocas de las preguntas que el panel de expertos deberá responder. Para empezar, el gobierno municipal prevé un proceso de deliberación que comenzará en octubre de 2026. A través de la realización de diversos talleres, se compartirá conocimiento y se identificarán riesgos e interdependencias; todo, con el objetivo de entender mejor las necesidades de los diferentes sectores y colectivos y construir una mirada compartida sobre como reforzar la preparación de la ciudad ante episodios de calor extremo.

Prepararse antes de que sea necesario

Lo más destacado del proyecto son dos simulacros: para empezar, uno "de despacho" que tendrá lugar en febrero de 2027 y que estará centrado en la toma de decisiones y la coordinación entre servicios municipales y actores de ciudad. Ya en el mes de septiembre tendrá lugar el simulacro operativo que recreará los efectos de una ola de calor de 50 grados. Con la información que se destile de ambos simulacros, el Ayuntamiento de Barcelona espera poder "actualizar protocolos, reforzar la coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta".

Una de las preocupaciones del consistorio es que los impactos mencionados de una hipotética ola de calor de 50 grados "se pueden producir en cascada". Es decir que, un fallo o tensión de un servicio comprometa la capacidad de respuesta otros. Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona declara que el proyecto incorporará también "herramientas avanzadas de simulación digital" que facilitarán el análisis de un posible efecto dominó en la caída de servicios.

Turistas soportando el calor en el entorno del Parc de Ciutadella, el 8 de julio de 2026 / MANU MITRU / EPC

El simulacro se enmarca en el Plan Calor, la estrategia que ha desplegado el Ayuntamiento de Barcelona para hacer frente al aumento de la temperatura durante los próximos diez años, hasta 2035, y que contempla refugios climáticos, espacios de sombra, juegos de agua, climatización de escuelas y equipamientos o la atención a colectivos vulnerables. "No partimos de cero", ha matizado el alcalde. En este sentido, el consistorio aclara que la preparación del simulacro no representa ningún cambio de prioridades: "Pensar en un escenario extremo no quiere decir desatender el presente, sino utilizarlo para entender mejor qué actuaciones, protocolos, inversiones y mecanismos de coordinación hay que acelerar, priorizar o reforzar desde ahora". Así, Collboni ha sintetizado que "es necesario hacer ambas cosas".

Un legado para las siguientes generaciones

Collboni ha indicado que el equipo de gobierno municipal ha aprendido mucho del análogo simulacro que se llevó a cabo en París en 2023 y que, a partir de aquella experiencia y de lo que se aprenda en la versión barcelonesa "podremos enseñar a las ciudades del norte de Europa cómo gestionar estos episodios". Más allá, preparar la ciudad para los 50º se trata de una obligación para las siguientes generaciones, ya que serán ellas, "hijos y nietos", las que probablemente deban lidiar con tal situación: "Tenemos también la obligación de dejarles ese legado de aprendizaje popular".

Para el ayuntamiento, prepararse para el calor extremo precisa consolidar interdependencias entre servicios y actores, pues la respuesta no depende de un único servicio ni de una sola administración, sino que exige una "coordinación efectiva entre las diferentes áreas municipales, los operadores de servicios esenciales, el resto de administraciones, las entidades sociales, las equipaciones, las redes comunitarias y la ciudadanía".

"La ciudad no puede hacerlo sola", ha resumido el alcalde, rodeado en el Saló de Cent por representantes de los siguientes organismos, empresas y entidades a los que ha pedido que "aporten su conocimiento y su experiencia para concienciar a la ciudadanía". Concretamente, se trata de ATL; Aigües de Barcelona; la Aliança Contra la Pobresa Energètica; el Àrea Metropolitana de Barcelona; el Col·legi d'arquitectura tècnica Barcelona (CATEB); el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; los consorcios de Serveis Socials, de Educació y el Sanitari de Barcelona; la Corporación CLD, Creu Roja Catalunya; el Departament d'Interior i Segurat Pública de la Generalitat; la Direcció General de Protecció Civil; Endesa; FCC Medio Ambiente; la Federació d'agricultors viveristes de Catalunya; el Gremi d’Hotels de Barcelona; el Gremi de Jardineria de Catalunya; los hospitales de la Santa Creu i Sant Pau y del Mar; el Institut de recerca en energia de Catalunya (IREC); Mercabarna; Naturgy; Orange; Red Eléctrica de España / Redeia (REE); el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC); Sorigué; TK Elevator; Transports Metropolitans de Barcelona (TMB); las universidades de Barcelona y Pomepu Fabra; Urbaser; Valoriza y Vodafone.