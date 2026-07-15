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Comisión de Economía

Barcelona se compromete a subir al máximo de 24 euros la tasa turística a cruceristas en escala

El teniente de alcalde Valls ha aceptado el ruego de BComú para acelerar el incremento del tramo municipal del recargo

Catalunya subirá a 30 euros la tasa turística de los pasajeros de los cruceros

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Un estudio de la UdG afirma que los cruceristas suponen 'solo' un 2,5% de los turistas diarios de Barcelona

Un crucero en el puerto de Barcelona, visto desde Ciutat Vella.

Un crucero en el puerto de Barcelona, visto desde Ciutat Vella. / Ferran Nadeu / EPC

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BARCELONA
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El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y responsable de Economía, Jordi Valls, ha reiterado una vez más la voluntad del gobierno municipal para reducir el número de cruceristas en la ciudad y se ha comprometido a subir al máximo de 24 euros la tasa a este tipo de turismo durante el debate de las próximas ordenanzas fiscales.

Valls ha aceptado un ruego de BComú durante la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles en el que el portavoz de los Comuns, Marc Serra, pedía al Ejecutivo del alcalde Jaume Collboni que modifique la ordenanza fiscal que permite subir al máximo el recargo, en el caso de escalas de buques de menos de 12 horas. Se considera que este crucerista excursionista es el que menor impacto económico genera en la ciudad.

El Parlament ha aprobado que los pasajeros en escala paguen hasta 30 euros, de los que seis pertenecerían al tramo que cobra la Generalitat, mientras que Barcelona podría elevar hasta 24 euros su cuota, como apremian ahora los comuns.

Serra ha criticado que esta actividad se lleve a cabo de forma masiva y tenga impacto en la saturación turística. Defiende que la ciudad mande el mensaje a los cruceros de que "busquen otros destinos", pese a que el Port trabaja para incrementar el porcentaje de los cruceros que inician o acaban ruta en la capital catalana.

Cruce de reproches

Valls ha replicado que el gobierno municipal ha firmado un nuevo convenio con el Port de Barcelona para reducir el número de cruceros. Y ha clamado: "Ustedes parece que renuncien a la responsabilidad que tenían antes. Ustedes firmaron un convenio cuando gobernaban que nos ha llevado a esto", en referencia al anterior gobierno municipal liderado por BComú.

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El ayuntamiento ha recortado las terminales del Moll Adossat para reducir la presión de esta actividad en la ciudad.

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