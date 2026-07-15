Albiol apela ante la ONU a la "sensibilización" para que la ciudadanía entienda que la Agenda 2030 "no son unos objetivos abstractos"

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha vuelto a intervenir un año después en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, para hacer balance de los resultados de la Agenda 2030, de la que ya se entra "en su recta final" y "reflexionar sobre el marco que la sucederá". En su discurso, Albiol ha defendido que la experiencia de los municipios "demuestra que la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) funciona" y que, a partir de ahora, "el verdadero reto" consiste en delimitar "cómo escalar esas experiencias para acelerar el desarrollo sostenible y convertirlas en la base de la agenda posterior a 2030".

Como ya hizo en el pasado mes de julio, Albiol ha participado del Fórum de Gobiernos Locales y Regionales, enmarcado a su vez dentro del Fórum Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (FPAN), en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Desde esa tribuna, el edil popular ha mencionado "tres lecciones fundamentales". Para empezar, ha destacado que "la cooperación institucional y la gobernanza multinivel funcionan", y ha puesto como ejemplo la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 de la FEMP, integrada por 793 entidades locales que representan más del 68% de la población española.

En segundo lugar, ha insistido en mejorar la financiación local, como ya hiciera ahora hace un año, como cuestión clave para alcanzar los ODS: "Si queremos escalar las soluciones, necesitamos mecanismos de financiación más accesibles, reforzar las capacidades de los gobiernos locales y consolidar alianzas entre administraciones, sociedad civil, universidades y sector privado, siempre bajo el liderazgo público".

Asimismo, Albiol ha defendido que el acuerdo que suceda a la Agenda 2030 se ha de construir desde la experiencia acumulada y mucho más cerca de la ciudadanía. "Tenemos que hacer un esfuerzo más grande de sensibilización para que las personas entiendan que la Agenda 2030 no son unos objetivos abstractos, sino políticas públicas que mejoran su vida cotidiana, una vivienda más accesible, unos servicios públicos mejores, una movilidad más sostenible, unas ciudades más habitables y una mayor cohesión social y territorial", ha señalado el alcalde.

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Para terminar su intervención, Albiol ha señalado que seguirá "trabajando junto al Gobierno de España", con los "socios internacionales y con Naciones Unidas". "Si algo nos ha enseñado la Agenda 2030 es que las soluciones globales solo serán verdaderamente eficaces cuando nazcan, se implementen y sean reconocidas desde los territorios".