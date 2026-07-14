Uno de cada tres autobuses de Barcelona será cero emisiones a finales de 2027

Los autobuses de Barcelona buscan dar un acelerón en su ruta hacia la descarbonización. Para finales de 2027, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) prevé que alrededor de una tercera parte de su flota ya sea cero emisiones. El margen en el que "se ubican los grandes operadores europeos", según ha apuntado la presidenta de TMB y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, en una rueda de prensa en las cocheras que la empresa pública tiene en la Zona Franca. La misma Bonet ha explicado que, para alcanzar ese alrededor del 30% de vehículos que funcionen con tecnologías no contaminantes, TMB sumará 136 nuevos autobuses antes de que termine 2027. Una apuesta que supondrá una inversión de 77 millones de euros.

El objetivo final de TMB es que de sus más de 1.000 autobuses, en un futuro, el 90% se impulse con energía eléctrica y el 10% restante con hidrógeno. Los porcentajes actuales todavía quedan lejos de ese escenario finalista, pero la empresa aspira a avanzar paso a paso en esta dirección.

Con todo, esta incorporación de 136 buses ahora anunciada será paulatina y arrancará este mismo mes de agosto con la llegada de los primeros cinco minibuses eléctricos de la flota de autobuses de Barcelona. Hasta ahora, esta había sido una de las principales asignaturas pendientes de TMB en materia de electrificación, dado que la compañía ha mantenido hasta ahora la totalidad de su flota de minibuses con diésel al no encontrar modelos eléctricos en el mercado que se adapten a las necesidades de la orografía de Barcelona. Así, la misma Bonet ha explicado que este mismo 14 de julio se han licitado dos contratos para adquirir 56 nuevos autobuses eléctricos, de los cuales 26 son para renovar vehículos actuales y 30 para incrementar la flota, a causa del aumento de demanda que ha sufrido el servicio de transporte público en los últimos años.

A lo largo de 2026 y 2027 llegarán así los demás autobuses hasta completar esos 136 vehículos eléctricos, entre los que se incluyen buses estándar de 12 metros, minibuses y vehículos articulados. Ya en 2025, TMB buscó dar un salto en esa apuesta por la descarbonización con la electrificación de sus cocheras.

De hecho, la compañía pública presentó hace justo un año una la puesta en marcha de 41 cargadores eléctricos en las cocheras de la Zona Franca, las más grandes de la ciudad, en el inicio de su proceso de transformación para acoger una flota que, en el futuro, será mayoritariamente eléctrica. Con todo, esa electrificación de la flota de autobuses de Barcelona requerirá quintuplicar la actual potencia disponible en 2030 y multiplicarla por siete en 2035. Acceder a la energía eléctrica suficiente requerirá la construcción de una subestación eléctrica en Horta y la interconexión de las tres cocheras de TMB para garantizar la seguridad del suministro. Para ello, TMB invertirá cerca de 50 millones de euros.

Los futuros vehículos

Con el conjunto de estas adquisiciones, TMB contará con un total de 372 vehículos cero emisiones. Tras los minibuses, a finales de 2026 llegarán también 24 autobuses eléctricos articulados de 18 metros que ya se adjudicaron a la empresa ByD/Castrosua por un importe de 18 millones de euros. Para principios de 2027, se sumarán también 20 vehículos estándard de 12 metros ya adjudicados a la empresa IRIZAR por un importe de 10,7 millones de euros.

Además de estos buses ya pendientes de llegar, TMB ha licitado este 14 de julio esos 56 vehículos eléctricos que ha anunciado Laia Bonet. De estos, hay 19 autobuses estándars agrupados en un contrato valorado en 10,6 millones de euros y otros 37 articulados licitados por un importe de 29,6 millones de euros. "Avanzamos hacia una movilidad pública más limpia con una apuesta clara para la electrificación que nos permitirá llegar a tener un tercio de la flota cero emisiones antes de que termine el año 2027", ha reivindicado la presidenta de TMB, quien ha insistido en que tanto el parque público de vivienda como el privado deben avanzar en la electrificación para "lograr un aire más limpio".

Más allá de la ampliación de la flota eléctrica, Transports Metropolitans de Barcleona ha adjudicado 31 minibuses diesel por un importe de 6,8 millones de euros a la empresa Indcar y que "cuentan con una tecnología diesel mucho menos contaminante". "Estos 31 minibuses juntos emitirán menos emisiones que los cinco que circulan actualmente. Y es que los nuevos minibuses que se incorporaran emiten un 86% menos emisiones que los actuales", reivindica TMB en un comunicado. La empresa pública explica también que los minibuses eléctricos que en agosto sumará la flota "no sirven para todos los recorridos" porque su tamaño imposibilita la maniobrabilidad por algunas de las calles de la capital catalana. "Si bien es una buena solución en algunas líneas, no podrían circular por toda la red de minibuses", remacha TMB.