TMB extenderá en un año de 11 a 123 estaciones de metro los carteles de prevención del suicidio y de asistencia a testigos

Una de las labores que le corresponden a Ferran Anguera, responsable de Protección Civil del metro de Barcelona, es visionar los vídeos de todos los suicidios que se dan en el suburbano de la capital catalana. Las cámaras registran estas situaciones y el personal de TMB trata de encontrarles sentido: “Vemos las imágenes para analizar lo que pasa, para buscar patrones. La gente que ve como alguien se tira a la vía: uno se pone las manos en la cabeza, el otro sale corriendo, otro se queda bloqueado”, explica Anguera, que el domingo cumplió 20 años en la empresa, los primeros seis como técnico y los últimos 14 en el puesto actual.

Hasta hace poco, el metro, como los medios de comunicación, no daban información sobre suicidios, con el argumento de que hacerlo podía provocar un efecto imitación y que más gente se quitara la vida. “Estudios psicológicos han demostrado que no es así, que es lo contrario, que como más hablemos del tema antes podremos tomar medidas y buscar soluciones”, subraya Anguera. No sin vencer pocas resistencias, TMB ha ido introduciendo cambios progresivamente. Primero se modificó la megafonía. Porque la norma anterior cuando alguien caía o se tiraba a la vía era advertir a los usuarios de que la línea había interrumpido el servicio “por causas ajenas a la empresa”.

Anguera, junto al cartel dirigido a los testigos de atropellos en el metro. / Jordi Otix / EPC

De la causa ajena al atropello

En el verano de 2022, el metro pasó a informar de que el paro se debía a "una incidencia causada por una tercera persona”. Ahora, este mismo mes de julio, la megafonía empezará a indicar, cuando se de un caso de esta naturaleza, en catalán y castellano, de que el metro no va porque ha habido un “atropello”, una fórmula que ya se emplea desde 2024 en el resto de canales de comunicación de TMB.

Se avisará así, sin más precisión, porque de hecho un atropello no tiene porque ser un suicidio. TMB establece cuatro categorías para una caída a la vía: suicidio, consumado cuando la persona muere; tentativa de suicidio, cuando alguien se tira y aunque le toque el tren sale vivo; riesgo de suicidio, alguien baja a la vía pero no es una tentativa real; y la cuarta, los accidentes.

Luego hay un quinto supuesto de otra naturaleza: un homicidio. Que también los ha habido: gente que empuja a alguien a la vía, en el contexto de una pelea o incluso al azar. Anguera recuerda que hace 19 años, en la estación de Navas, un hombre empujó a un ciego, que murió atropellado por el tren.

Carteles, la prueba piloto

En 2023, TMB dio por primera vez datos sobre suicidios en el metro, que EL PERIÓDICO publicó en exclusiva: 126 atropellos desde 2019 hasta mediados de septiembre de 2023. Un 90% eran intentos de suicidio. Y en septiembre pasado se dio otro avance: la empresa ofreció más estadísticas e instaló carteles en 11 estaciones, unos dirigidos a los suicidas potenciales y otros, a los testigos de atropellos. Los primeros, con fondo blanco y letras negras, indican en catalán: “Si vives una situación difícil, para y llama’”. Debajo aparecen el teléfono de prevención del suicidio, el 900925555, y el del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el 061. Y debajo, otra frase: “Pide ayuda al interfono SOS del andén”.

Los segundos, con fondo azul, están en las oficinas de los jefes de estación. Indican: “¿Has sido testigo de un atropello? Si te ha generado un impacto emocional y necesitas ayuda, puedes llamar”, seguido del teléfono del CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona), el 900703030, y también el 061. TMB recomienda a quien vea que alguien salta a la vía que apriete el interfóno SOS de emergencia que hay en todos los andenes. Una vez se reciba ese aviso, se detiene la línea.

El jefe de protección civil, junto al botón de SOS que hay en todos los andenes, y que TMB insta a apretar si alguien cae o se tira a la vía. / Jordi Otix / EPC

Mamparas y automatización

La prueba piloto, iniciada en septiembre y acabada entre marzo y abril, se concretó en la instalación de carteles en dos paradas de cada una de las líneas 1, 2, 3, 4 y 5, si bien en la 1 se añadió una tercera, Espanya. Ahora, TMB se dispone a colocarlos en todas las paradas de estas cinco líneas, que son 123 estaciones. Anguera subraya que no se pueden precisar con todo detalle cuándo estará hecho, pero calcula que en un año se habrá completado el despliegue, que no es sencillo. Además del proceso administrativo previo, hay que trabajar de noche, y eso si no hay otras incidencias previstas, para ir poniendo los carteles.

¿Porque solo en las líneas 1,2,3, 4 y 5? Porque son las cinco que no disponen de mamparas, como sí hay en la 9, la 10 y la 11. Eso impide los suicidios, pero estamos todavía a muchos años de que todo el sistema del metro de Barcelona disponga de ese sistema. Anguera subraya sobre la campaña que es difícil saber qué efecto disuasorio ha habido: “Desde el primer día dijimos que esto no reducirá los suicidios. Pero si hace que una persona llame y se salve, ya vale la pena”. De las llamadas al teléfono de prevención del suicido no consta cuáles pueden ser de gente que ha visto el cartel en el metro. Sí se ha comprobado que ha habido testigos que han llamado al CUESB.

En la cola del andén

Cuenta también el responsable de Protección Civil que en TMB se pusieron a analizar si realmente existían esos patrones que iban circulando por el boca-oreja: que si la gente se suicida más en Navidad o en estaciones cercanas a hospitales. No los confirmaron. “El único patrón que encontramos es que el 90% se tira en la cola del andén, por donde entra el tren”.

Dice Anguera que lo hacen para asegurarse de que el conductor no podrá reaccionar. En principio es más segura la muerte, porque el metro va a más velocidad. “Me han explicado que antiguamente esto no era así. Que antes la gente buscaba la intimidad y se metía en el túnel. De hecho, hace dos o tres semanas hubo un caso así en Sant Roc, en Badalona. Se encontró un cadáver en un túnel. Era una mujer”.

Cambio de color

Como el patrón indicaba que la gran mayoría se tiraba en ese punto del andén, se decidió colocar los carteles blancos allí. “Lo importante era que saliera la palabra suicidio. Porque nos contaron que la gente lo que quiere es dejar de sufrir, pero si veían en el cartel la palabra suicidio algunos reaccionaban, pensaban que en realidad no querían suicidarse.

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El nuevo cartel que se instalará en todas las estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 durante el próximo año. / TMB

Durante la prueba piloto, se revisó el color elegido, fondo blanco, letras negras: “Nos dimos cuenta de que no se ve, de que parece un anuncio. Volvimos a hablar con expertos. El rojo es por el fuego; el verde, salida de emergencia, el amarillo, obras. ¿Y el naranja? Nos dijeron que el naranja está relacionado con la prevención del suicidio. Y decidimos que lo haríamos en color naranja”. Y así serán los que dentro de un año estarán en las 123 estaciones de metro.