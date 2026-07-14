La supresión del 'bicisharing' privado de Barcelona en 2027 enfrenta a gobierno y oposición

La comisión de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes la proposición de Junts, BComú, ERC y PP que insta al alcalde, Jaume Collboni, a “dejar sin efecto” su decisión de no renovar las licencias de bicicleta compartida. En una sesión extraordinaria forzada por la oposición, la comisión ha avalado reclamar la continuidad del servicio y definir un nuevo marco regulador. La proposición también ha pedido establecer obligaciones a los operadores privados sobre el aparcamiento y la retirada de vehículos mal estacionados, crear una mesa de seguimiento y mejorar el Bicing. Los grupos proponentes han votado a favor y se les ha sumado Vox, de manera que toda la oposición ha apoyado la iniciativa. El grupo del gobierno municipal, el PSC, ha votado en contra.

Durante el debate político, la teniente de alcaldía y portavoz municipal de los socialistas, Laia Bonet, ha subrayado que el modelo de bicicletas compartidas “no funciona”. La representante del PSC ha afirmado que vecinos, gente mayor y personas con movilidad reducida sufren este servicio cuando se encuentran bicicletas mal aparcadas “en medio del paso”. Además, Bonet ha argumentado que “la realidad es tozuda”, y que el servicio de bicicletas compartidas acumula en un año y medio 5.400 sanciones, más de 2.000 bicicletas retiradas por la grúa y 4.500 quejas vecinales. “Tenemos la obligación de poner por delante la convivencia”, ha concluido.

En cuanto a los grupos de la oposición —todos han votado a favor de la proposición—, Francina Vila (Junts) ha constatado que el servicio del Bicing “no es de suficiente calidad”. La concejal ha propuesto trabajar “en paralelo”, y mejorar el Bicing mientras se trabaja con los operadores de las bicicletas compartidas. Por parte de BComú, el concejal Guille López ha reclamado que Collboni haga “marcha atrás” con su decisión de no renovar las licencias, y ha defendido que el modelo de las bicicletas compartidas también forma parte de la movilidad sostenible de la ciudad.

Desde ERC, Rosa Suriñach ha reiterado la “sorpresa” que supuso que Collboni dijera que eliminaría las licencias sin proponer “ninguna alternativa”. La representante republicana ha insistido en que la bicicleta es una “palanca de cambio” para la movilidad sostenible. A su vez, Sonia Devesa (PP) ha criticado que el alcalde aplique una “política de la prohibición permanente”, y ha apuntado que no se puede eliminar toda una actividad solo porque “algunos incumplan”. Finalmente, el concejal de Vox Liberto Senderos ha argumentado que su grupo no está en contra de la bicicleta.

“Retroceso en la movilidad sostenible”

Los grupos municipales de Junts per Barcelona, BComú, ERC y PP forzaron el 6 de julio la comisión extraordinaria que se ha celebrado este martes. El objetivo era reclamar a Collboni que dejara “sin efecto” su decisión de no renovar las licencias de bicicleta compartida. Los cuatro grupos avisaron al alcalde de que su decisión es un “retroceso en la movilidad sostenible” de la ciudad. E instaron a Collboni a abrir un proceso de trabajo con los operadores para diseñar un nuevo marco regulador que solucione los “problemas de indisciplina y aparcamiento indebido” sin eliminar el servicio.

Eliminar las licencias en 2027

El alcalde de Barcelona quiere eliminar el año que viene las licencias de las bicicletas de uso compartido de plataforma. Así lo explicó Collboni a principios de junio, cuando añadió que se potenciará el servicio del Bicing. Collboni argumentó que hay 3.500 bicicletas de sharing en la ciudad, y que se han puesto 5.500 sanciones desde enero de 2025: “Se hace un mal uso”, subrayó.

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En esta línea, el alcalde anunció hace dos semanas que quiere aumentar el Bicing hasta las 12.000 bicicletas durante el próximo mandato. Se trata de un incremento del 50% respecto a la oferta actual, ya que el servicio dispone ahora de 8.000 vehículos. Según dijo, la propuesta se concretará “después del verano”.